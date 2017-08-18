Tesla Model S поступит на службу в полицию

Как сообщает портал RTL, два седана Tesla Model S поступят на службу правоохранителей Люксембурга уже осенью. Речь о идет об автомобилях в модификации P100D, хотя эта информация официально пока не подтверждается. Напомним, что до первой сотни «Эска» в этой версии разгоняется за 2,3 секунды, в то время как ее пиковая скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

Стоит отметить, что максимальная дальность хода Tesla Model S, согласно данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), составляет 507 км/ч. И этого вполне достаточно для того, чтобы патрулировать крошечное государство площадью 2586,4 км².