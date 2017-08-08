В Италии установили рекорд по продолжительности поездки на электромобиле

О том, что седан Tesla Model S стал первым в мире серийным электрокаром, которому удалось преодолеть более 1000 километров на одном заряде аккумулятора, сообщил на своей страничке в Twitter глава «Теслы» Илон Маск.

Сообщается, что рекорд установили на Юге Италии. Пятеро автомобилистов, поочередно управлявших машиной, старались удерживать стрелку спидометра на отметке в 40 км/ч. В общей сложности путешествие заняло у энтузиастов 29 часов — за это время они проехали 1078 километров.

Между прочим, итальянцы не спроста выбрали именно такую среднюю скорость. Напомним, прежний рекорд по дальности поездки на электромобиле без дополнительной «подпитки» установили в конце июня в Бельгии. Тогда двум автомобилистам, которые выбрали для эксперимента Tesla Model S в модификации P100D, удалось преодолеть путь в 901,2 километра.

По итогам тестовой поездки они пришли к выводу, что скорость, при которой силовая установка седана наиболее экономична, равняется 40 км/ч — большую часть маршрута они придерживались именно этого темпа.