Как правильно установить видеорегистратор в машине

club-picanto.ru
Практически все продающиеся сейчас видеорегистраторы готовы к немедленному подключению и началу работы. При всей простоте монтажа, процесс этот требует вдумчивого подхода.
Максим Строкер

Прежде чем приступать к установке новенького видеорегистратора в своей машине следует учесть несколько вещей. Как известно, эти устройства видеофиксации происходящего устанавливают либо на лобовом стекле, либо на «подоконнике» под ним. Первое требование к месту установки — видеорегитратор не должен ухудшать обзор с водительского места. Причем, стоит заранее прикинуть — будет ли он, будучи установленным в том или ином месте, мешать наблюдению, например, за «стрелкой» на дополнительной секции светофора когда машина стоит у самой стоп-линии. Подобные ситуации стоит мысленно смоделировать заранее.

Напрашивающееся по этой причине решение — монтаж «регика» в верхней части лобового стекла за зеркалом заднего вида. Но это — не лучшая позиция, если вы планируете с его помощью записывать на видео процесс общения с сотрудниками патрулей ГИБДД. Кроме того, если вам попалась модель крупная и тяжелая — например «комбайн» из видеорегистратора и радар-детектора, — подвеска на стекло может оказаться не самым правильным решением. Дело в том, что кронштейны огромного количества видеорегистраторов крепятся к стеклу с помощью присосок. Качество последних колеблется, как показывает практика, в очень широких пределах. По этой причине многие присоски банально не в состоянии удержать «тушку» видеорегистратора и он постоянно отлепляется и падает. Особенно вероятно такое поведение зимой или просто по истечении какого-то срока эксплуатации.

Более надежны крепления кронштейнов на «липучках», но их применяют далеко не все производители автомобильных регистраторов. К тому же их использование исключает возможность демонтажа «держалки» видеорегистратора. Поэтому, во избежание раздражающих падений девайса, многие автовладельцы предпочитают ставить его на пластик «торпедо» под лобовым стеклом. Сектор обзора при этом способе монтажа, конечно уменьшается, зато — надежно. Да и на физиономию дпсника в боковом окне всегда объектив можно повернуть.

Существует еще одно обстоятельство, о котором часто забывают при выборе места установки автомобильного видеорегистратора. Называется оно — «подушка безопасности». «Регик» должен располагаться так, чтобы в случае ее срабатывания, он не оказался в зоне ее раскрытия. Получить, в случае аварии, собственным видеорегистратором в лицо мало кому пожелаешь.

С подключением видеорегистратора к электросети машины большинство автовладельцев особо не заморачиваются — просто втыкают провод питания в гнездо прикуривателя и все. Некоторых же раздражают болтающиеся провода и они маскируют их, прокладывая линию электропитания путем подсовывания провода под пластиковые панели салона, впихивая их в швы обивки или применяя прочие подобные приемы. Кое-кто применяет специальные пластиковые минидержатели для проводов. Их приклеивают к пластиковым панелям салона и стеклу, а затем фиксируют в них провод питания видеорегистратора.

видеофиксация, видеорегистратор, ГИБДД
18 августа 2017
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