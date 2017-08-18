Как правильно установить видеорегистратор в машине

Прежде чем приступать к установке новенького видеорегистратора в своей машине следует учесть несколько вещей. Как известно, эти устройства видеофиксации происходящего устанавливают либо на лобовом стекле, либо на «подоконнике» под ним. Первое требование к месту установки — видеорегитратор не должен ухудшать обзор с водительского места. Причем, стоит заранее прикинуть — будет ли он, будучи установленным в том или ином месте, мешать наблюдению, например, за «стрелкой» на дополнительной секции светофора когда машина стоит у самой стоп-линии. Подобные ситуации стоит мысленно смоделировать заранее.

Напрашивающееся по этой причине решение — монтаж «регика» в верхней части лобового стекла за зеркалом заднего вида. Но это — не лучшая позиция, если вы планируете с его помощью записывать на видео процесс общения с сотрудниками патрулей ГИБДД. Кроме того, если вам попалась модель крупная и тяжелая — например «комбайн» из видеорегистратора и радар-детектора, — подвеска на стекло может оказаться не самым правильным решением. Дело в том, что кронштейны огромного количества видеорегистраторов крепятся к стеклу с помощью присосок. Качество последних колеблется, как показывает практика, в очень широких пределах. По этой причине многие присоски банально не в состоянии удержать «тушку» видеорегистратора и он постоянно отлепляется и падает. Особенно вероятно такое поведение зимой или просто по истечении какого-то срока эксплуатации.