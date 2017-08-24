Россияне перестали покупать автомобили Ferrari

Так, по итогам января-июля 2017 года официальным дилерам Ferrari удалось реализовать всего 16 автомобилей. Продажи сократились на 33% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, когда было продано 24 машины.

Бестселлером Ferrari в России является спорткупе 488, вооруженное 670-сильным мотором. Автомобиль, минимальный ценник которого превышает 21 млн. рублей, разошелся тиражом в 7 машин, сообщает агентство «Автостат».

А на второй строчке по популярности оказалась модель GTC4 Lusso, под капотом которой трудится 690-сильный двигатель. В пользу этого автомобиля сделали выбор четыре человека. К слову сказать, прайсы на GTC4 Lusso стартуют на сегодняшний день с отметки в 23 млн. рублей.

Отметим также, что 12 машин Ferrari получили номера с московскими и подмосковными регионами, и еще по одной машине «прописалось» в Уфе, Перми, в калужском Обнинске и нижегородском Сарове.