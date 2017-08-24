Водителей-инвалидов в Москве становится все больше

Как сообщает «Коммерсантъ», число автомобилей, зарегистрированных на инвалидов, выросло в Москве за последние три года на 11%. И это при том, что количество лиц с ограниченными возможностями, напротив, сокращается. В мэрии такую тенденцию объясняют расширением зоны платной парковки. А эксперты уверены, что все больше московских автомобилистов бессовестно оформляют свои дорогие машины на инвалидов с целью использования льгот на парковку.

Согласно статистике, представленной ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), в 2014 году по запросам граждан было выдано 25 700 разрешений, в 2015-м — уже 48 600. По итогам 2016 года оформлено 71 800 таких документов, а за первые месяцы 2017-го — 56 700. Всего же на сегодняшний день в столице действует 159 000 так называемых парковочных разрешений.

– Недобросовестные автолюбители, не имеющие отношения к инвалидам, получают разрешения и пользуются льготами, которые вообще-то вводились для того, чтобы инвалиду удобнее было остановиться у аптеки или магазина. Ко мне поступает множество жалоб по этому поводу: мол, приезжаю, а парковка для инвалидов занята, — говорит председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев.