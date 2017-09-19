Каршеринговых авто в Москве становится все больше

– Рынок каршеринга с начала года вырос более чем на 300% и продолжает расти. При запуске проекта мы предполагали, что будет менее агрессивный рост, соответственно, мы скорректировали планы и практически каждый месяц пополняем наш автопарк новыми автомобилями, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» ситуацию на рынке основатели BelkaCar.

В августе BelkaCar совместно с Mercedes-Benz запустила первый в России каршеринг бизнес-класса BelkaBlack. К концу 2017 года парк премиальных автомобилей будет увеличен в два раза и в общей сложности составит 200 машин Mercedes-Benz CLA 200 Urban.