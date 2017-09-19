Как посадить сотрудника ГИБДД за «развод на пьянку»

Суд назначил Викулину наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Столь мягкое наказание — три года вместо, как минимум, семи лет тюрьмы, экс-дпсник получил потому, что заключил соглашение со следствием. Уголовные дела в отношении соучастников Викулина в настоящее время рассматриваются в суде.

Почти одновременно с Викулиным, в Одинцовском горсуде рассматривалось дело бывшего старшего инспектора 2 спецполка ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по Москве Михаила Чуфрякова. Его обвиняли по части 3 все той же статьи 290 УК РФ (3—8 лет заключения). Суд установил, что 27 февраля прошлого года Чуфряков остановил на посту ДПС на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья автомобиль Audi, водитель которого отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За непривлечение к административной ответственности по ст. 12.26. КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования) Чуфряков потребовал от мужчины взятку. Сошлись на сумме 25 000 рублей. Передача взятки проходила под контролем оперативников, в ходе которой незадачливый гаишник-взяточник был задержан.

Приговором суда Чуфрякову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 рублей.