Как посадить сотрудника ГИБДД за «развод на пьянку»

Суды Подмосковья приговорили сразу нескольких бывших сотрудников УГИБДД Московской области, на регулярной основе вымогавших взятки за «не лишение прав за пьянку» у совершенно трезвых водителей
Максим Строкер

Прокуратура Московской области сообщила, что на днях Ногинский городской суд вынес приговор по уголовном уделу в отношении бывшего начальника роты ДПС 5 батальона 2 полка ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Алексея Викулина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом через посредника за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, группой лиц по предварительному сговору, совершенное вымогательством взятки). По этой статье виновному полагается 7—12 лет заключения.

Суд установил, что Викулин совместно с подчиненными вымогал у водителей деньги за непривлечение к административной ответственности. Для этого сотрудники ДПС использовали «левый» алкотестер, который вне зависимости от состояния водителя, показывал наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Но за взятку служивые соглашались отпустить бедолагу «без протокола». Деньги инспектор Викулин и его подчиненные получали через посредников. Общая сумма доказанных в ходе следствия взяток превысила 500 000 рублей. Вымогательства происходили в 2015−16 годах на трассе М7 «Волга» в Ногинском районе области.

Суд назначил Викулину наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Столь мягкое наказание — три года вместо, как минимум, семи лет тюрьмы, экс-дпсник получил потому, что заключил соглашение со следствием. Уголовные дела в отношении соучастников Викулина в настоящее время рассматриваются в суде.

Почти одновременно с Викулиным, в Одинцовском горсуде рассматривалось дело бывшего старшего инспектора 2 спецполка ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по Москве Михаила Чуфрякова. Его обвиняли по части 3 все той же статьи 290 УК РФ (3—8 лет заключения). Суд установил, что 27 февраля прошлого года Чуфряков остановил на посту ДПС на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья автомобиль Audi, водитель которого отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За непривлечение к административной ответственности по ст. 12.26. КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования) Чуфряков потребовал от мужчины взятку. Сошлись на сумме 25 000 рублей. Передача взятки проходила под контролем оперативников, в ходе которой незадачливый гаишник-взяточник был задержан.

Приговором суда Чуфрякову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 рублей.

лишение прав, взятка, медосвидетельствование, мигалки
19 сентября 2017
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