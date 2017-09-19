Как посадить сотрудника ГИБДД за «развод на пьянку»

Прокуратура Московской области сообщила, что на днях Ногинский городской суд вынес приговор по уголовном уделу в отношении бывшего начальника роты ДПС 5 батальона 2 полка ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Алексея Викулина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом через посредника за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, группой лиц по предварительному сговору, совершенное вымогательством взятки). По этой статье виновному полагается 7—12 лет заключения.
Суд установил, что Викулин совместно с подчиненными вымогал у водителей деньги за непривлечение к административной ответственности. Для этого сотрудники ДПС использовали «левый» алкотестер, который вне зависимости от состояния водителя, показывал наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Но за взятку служивые соглашались отпустить бедолагу «без протокола». Деньги инспектор Викулин и его подчиненные получали через посредников. Общая сумма доказанных в ходе следствия взяток превысила 500 000 рублей. Вымогательства происходили в 2015−16 годах на трассе М7 «Волга» в Ногинском районе области.