Российские продажи электрокаров выросли на 35%

Фото: www.netcarshow.com
За первые восемь месяцев нынешнего года продажи электрокаров в России выросли на 35% аж до 50 реализованных машин. Наибольшей «популярностью» у наших соотечественников пользуются «зеленые» Tesla.
Виктория Базылева

На электромобили Tesla по итогам января-августа приходится примерно ⅔ общего объема продаж. С начала года обладателями американских машин стали 33 россиянина, а это практически в два раза больше, нежели за аналогичный период 2016-го.

Так, кроссовер Tesla Model X разошелся тиражом в 24 экземпляра, а седан Tesla Model S — в девять. Кроме того, в январе-сентябре россияне приобрели 13 электрокаров Nissan Leaf, три машины Renault Twizy и один Mitsubishi i-MiEV.

Больше половины реализованных электрокаров, а именно 29 транспортных средств, встали на учет в Москве и Подмосковье. Еще 9 машин «прописались» на Дальнем Востоке в Приморском и Хабаровском краях. В Краснодар отправились три автомобиля, а в Татартан — два. По одной машине приобрели жители Санкт-Петербурга, Удмуртии, а также Иркутской, Воронежской, Рязанской, Тверской и Ростовской областей.

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6 октября 2017
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