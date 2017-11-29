Tata презентовала самый дешевый в мире электромобиль

Бюджетный автомобиль Tata Nano на традиционном топливе появился у индийских дилеров еще в 2009 году. Первое время на эту маленькую дешевую машинку спрос был действительно высокий, однако со временем интерес покупателей к модели угас.

Производитель сэкономил не только на оснащении «Нано», но и на системах безопасности — в случае серьезной аварии шансы выжить у водителя и пассажиров сводились к минимуму. Поэтому даже те, кто мог себе позволить приобрести только этот автомобиль, делали выбор в пользу двухколесной техники.

С целью привлечения новых покупателей Tata выпустила электрическую модификацию Nano. Максимальная дальность хода «зеленой» машины составляет от 150 до 200 километров. Цены на новинку стартуют от 500 000 рупий — таким образом, эта модель по праву может считаться самым дешевым четырехместным электромобилем в мире.