Насколько подорожал шиномонтаж в России за последние два года

Так, согласно свежему исследованию компании 2ГИС, проведенного после последней массовой «переобувки» нынешней осенью, за последние два года шиномонтаж в в 15 крупнейших городах России подорожал на 4%. Эксперты делали свои выводы на основе стоимости услуги по замене шин на четырех колесах диаметром R14 (снятие колес с авто, демонтаж и монтаж резины, балансировка и установка колсс на машину). В итоге выяснилось, что в ноябре в городах-миллионниках за это просили в среднем от 1134 рублей.

В российских городах-миллионниках насчитывается 11 500 шиномонтажных мастерских.

При этом сильнее всего подобная услуга поднялась в цене в Самаре — на 9%), в Перми — на 8%) и Уфе — на 7%). Самое заметное сокращение стоимости шиномонтажа произошло в Москве (—4%) и Санкт-Петербурге (—2%). Но это не помешало столицам остаться лидерами по средней стоимости среди всех городов с населением свыше 1 млн человек.

Самые же доступные цены на шиномонтаж зафиксированы в двух сибирских городах: в Красноярске и Омске — 777 и 725 рублей соответственно.