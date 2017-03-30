Чем опасна замена покрышек в шиномонтажной мастерской

Больше половины — 54% - водителей, принявших участие в опросе, меняют «резину» сами, не доверяя работникам специализированных сервисов. 33% респондентов отдали свои голоса в пользу шиномонтажных мастерских, где установлены минимальные расценки и отсутствуют очереди. И лишь 14% голосов отошли в пользу крупных и сетевых пунктов шиномонтажа.
Неужели перманентный кризис все-таки заставил автомобилистов экономить и самостоятельно переобуваться? Ан нет, на самом деле причина кроется в банальном недоверии потребителей к квалификации мастеров, о чем, в частности, свидетельствуют результаты голосования, проведенного порталом «АвтоВзгляд» еще два года назад. Стоит заметить, что сомнения в опыте работников «шиномонтажек» у водителей небезосновательны. Причем, как показывает практика, чем дешевле сервис, тем больше риск попасть в аварию после его посещения.