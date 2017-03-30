Чем опасна замена покрышек в шиномонтажной мастерской

Фото: Вячеслав Василенко
Портал «АвтоВзгляд» провел опрос на тему: «Где чаще всего автомобилисты меняют шины по сезону». И результаты голосования, надо сказать, несколько удивили. Большинство читателей нашего ресурса предпочитают «переобувать» свою машину самостоятельно. Впрочем, этому есть вполне обоснованное объяснение.
Мирон Горин

Больше половины — 54% - водителей, принявших участие в опросе, меняют «резину» сами, не доверяя работникам специализированных сервисов. 33% респондентов отдали свои голоса в пользу шиномонтажных мастерских, где установлены минимальные расценки и отсутствуют очереди. И лишь 14% голосов отошли в пользу крупных и сетевых пунктов шиномонтажа.

Неужели перманентный кризис все-таки заставил автомобилистов экономить и самостоятельно переобуваться? Ан нет, на самом деле причина кроется в банальном недоверии потребителей к квалификации мастеров, о чем, в частности, свидетельствуют результаты голосования, проведенного порталом «АвтоВзгляд» еще два года назад. Стоит заметить, что сомнения в опыте работников «шиномонтажек» у водителей небезосновательны. Причем, как показывает практика, чем дешевле сервис, тем больше риск попасть в аварию после его посещения.

Фото: Вячеслав Василенко

К примеру, нередко в пик сезонной «переобувки», когда у шиномонтажных мастерских выстраиваются очереди, умельцы вместо новых свинцовых балансировочных грузов вешают на колеса старые, снятые с «катков» других машин.

Дело в том, что изрядно «поюзанный» грузик может быть деформирован, что на определенных скоростях может вызвать биение колес. Кроме того, металлическая скоба, удерживающая его на диске, не гарантирует 100-процентную прочность — «свинец» имеет шанс быстро оторваться, что опять же приведет к вибрациям и отклонению машины с заданного курса, вынуждая шофера к постоянному подруливанию. Дай Бог, чтобы в этом случае вы не успели повредить элементы подвески. Короче говоря, повторный визит в шиномонтаж окажется неминуемым.

Помимо прочего, так называемые мастера частенько забывают затянуть болты после замены колес. А бывает так, что наоборот — перетягивают их слишком сильно. В первом случае существует большая вероятность, что в процессе езды эти самые колеса или одно из них банально отвалятся.

Фото: Вячеслав Василенко

О последствиях ДТП, произошедших из-за такой оплошности шиномонтажников, и говорить страшно. Впрочем, любопытства ради можете открыть Youtube, где подобных видеороликов видимо-невидимо. Что касается перетяжки болтов, то есть риск, что через полгода, когда наступит пора снова перекидывать шины, вы просто напросто не сможете их открутить. Влага и окисление дают о себе знать достаточно быстро, как и сорванные в процессе демонтажа головки болтов.

Про давление в шинах, которое после посещения мастерских почему-то расходится с показателями, рекомендуемыми автопроизводителями, на различных автофорумах так же говорится довольно часто. Но куда хуже, если давление в шинах будет разным. Во-первых, ждите преждевременного износа «резины», а во-вторых приготовьтесь к тому, что машина будет рыскать по дороге.

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30 марта 2017
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