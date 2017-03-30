Чем опасна замена покрышек в шиномонтажной мастерской

К примеру, нередко в пик сезонной «переобувки», когда у шиномонтажных мастерских выстраиваются очереди, умельцы вместо новых свинцовых балансировочных грузов вешают на колеса старые, снятые с «катков» других машин.

Дело в том, что изрядно «поюзанный» грузик может быть деформирован, что на определенных скоростях может вызвать биение колес. Кроме того, металлическая скоба, удерживающая его на диске, не гарантирует 100-процентную прочность — «свинец» имеет шанс быстро оторваться, что опять же приведет к вибрациям и отклонению машины с заданного курса, вынуждая шофера к постоянному подруливанию. Дай Бог, чтобы в этом случае вы не успели повредить элементы подвески. Короче говоря, повторный визит в шиномонтаж окажется неминуемым.

Помимо прочего, так называемые мастера частенько забывают затянуть болты после замены колес. А бывает так, что наоборот — перетягивают их слишком сильно. В первом случае существует большая вероятность, что в процессе езды эти самые колеса или одно из них банально отвалятся.