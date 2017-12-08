Видеотест автомобильного мини-туалета: как пописать в машине, не выходя из нее

В огромном мегаполисе ситуаций, когда водителю автомобиля, что называется, приспичило — хоть отбавляй, в отличие от мест, где можно сходить в туалет. Не будем говорить о большой нужде: застряв в пробке на ТТК, в этом случае остается только молиться всем богам, чтобы дотянуть до первого съезда, а там уж как повезет — то ли какое кафе подвернется, то ли кустик приличных размеров. А вот с нуждой малой с недавних пор стало проще простого справиться хоть на Третьем транспортном, не оказывая при этом неуважения к обществу, не оскорбляя человеческого достоинства и нравственности, хоть на Бульварном или Садовом, и даже в заторе на Кремлевской набережной.
Ефим Розкин

Причем сделать свое «мокрое дело» теперь можно, не опасаясь ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Напомним, что, согласно данной статьи, за него легко не только налететь на штраф от 50 до 1000 рублей, но и загреметь под административный арест до 15 суток. И что особенно приятно: избавление от мук долготерпения (кстати, весьма вредного для организма) принесли нам не заморские чудо-технологии, а родные российские инженеры.

Правда, с некоторыми ограничениями: созданный ими мини-туалет «Моно», которым можно воспользоваться, не выходя из-за руля, рассчитан исключительно на мужчин. Впрочем, авторы изобретения говорят, что уже работают над специальным переходником, который позволит без стыда и мук совести отправлять свои естественные потребности прямо в водительском кресле и слабому полу. Что ж, подождем, а пока вернемся к герою нашего материала.

Это оригинальное изделие мы приобрели в одном из столичных интернет-магазинов, после чего протестировали в условиях большого города, а именно в реальной машине, застрявшей в реальной пробке. Видео данных испытаний вы найдете ниже. Сразу скажем, что испытания прошли успешно, правда, не сразу — первая попытка закончилась мокрыми штанами тестировщика. Но обо всем по порядку.

«Моно» не похоже ни на одно аналогичное устройство, присутствующее на нашем рынке. Впрочем, об аналогиях тут говорить не приходится, поскольку изделия других производителей (кстати, исключительно зарубежных — сербских, японских, китайских) позиционируются, как универсальные — подходящие и для мужчин, и для женщин, и для детей.

«Универсальность» эта выражена в виде «уточки» на конце гигиенического пакета, в которую и предлагается пристраивать свои гениталии. Что ж, мы попытались. Увы, но ни согласившаяся на эксперимент женщина, ни даже представитель сильного пола не смогли, сидя в машине, пристроить «утку» так, чтобы моча попадала исключительно в приемник. То есть все эти «сербы», «японцы» и «китайцы» рассчитаны исключительно для использования в положении стоя — для мужчин, и в классической позе — для женщин.

Другими словами, из автомобиля надо выходить. Иное дело — наш российский продукт, если знать, конечно, как правильно к нему приложиться.

  • Даже по фотографиям видно, что использовать эти универсальные «туалеты», не выходя из машины, нереально.
  • Фото avtovzglyad.ru

Диаметр горловины этого «девайса» более чем достаточен для приема «приборов» любых размеров и надевается на мужское достоинство без малейших проблем. Но есть один важный нюанс, не учитывая который можно слегка обмочиться (что и произошло с нами при первой попытке). Манжета раструба в обязательном порядке должна быть заправлена внутрь — тогда создается эффект обратного клапана и ни одна капля не попадет на одежду.

При этом пакет, принимающий жидкость и содержащий суперабсорбент, за 10 секунд превращающий ее в гель, нужно держать с небольшим наклоном — то есть он должен просто свисать с кромки сиденья. Два этих простых правила делают весь процесс достаточно комфортным и абсолютно незаметным для окружающих.

На отечественном рынке аналогов мини-туалету «Моно» нет.

Гель, как мы убедились, прочно удерживается внутри, не вытекает и не пахнет. Это означает, что компактно складывающийся пакет после его использования вовсе не нужно сразу же выбрасывать из окна машины, замусоривая свой город. Он вместе со своим содержимым может без каких либо проблем находиться в салоне до тех пор, пока вы не доедете до ближайшего мусоросборника. Мы, например, для чистоты эксперимента возили его в салоне нашего авто более суток — и ничего! Нигде не подтекало и не воняло, а сам производитель утверждает, что в сложенном виде использованный мини-туалет способен хранится до двух суток.

В заключение остается добавить, что стоит такой «Набор автомобилиста №1» 250 рублей. Недорого по нынешним временам. Но уж если припрет — цены ему не будет.

технология, аксессуары, автопутешествие, туризм, автотуризм, заторы, пробки
12 декабря 2017
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