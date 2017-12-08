Видеотест автомобильного мини-туалета: как пописать в машине, не выходя из нее

Причем сделать свое «мокрое дело» теперь можно, не опасаясь ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Напомним, что, согласно данной статьи, за него легко не только налететь на штраф от 50 до 1000 рублей, но и загреметь под административный арест до 15 суток. И что особенно приятно: избавление от мук долготерпения (кстати, весьма вредного для организма) принесли нам не заморские чудо-технологии, а родные российские инженеры.

Правда, с некоторыми ограничениями: созданный ими мини-туалет «Моно», которым можно воспользоваться, не выходя из-за руля, рассчитан исключительно на мужчин. Впрочем, авторы изобретения говорят, что уже работают над специальным переходником, который позволит без стыда и мук совести отправлять свои естественные потребности прямо в водительском кресле и слабому полу. Что ж, подождем, а пока вернемся к герою нашего материала.

Это оригинальное изделие мы приобрели в одном из столичных интернет-магазинов, после чего протестировали в условиях большого города, а именно в реальной машине, застрявшей в реальной пробке. Видео данных испытаний вы найдете ниже. Сразу скажем, что испытания прошли успешно, правда, не сразу — первая попытка закончилась мокрыми штанами тестировщика. Но обо всем по порядку.