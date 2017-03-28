Можно ли ехать на спущенном колесе

В дороге случается всякое, в том числе проколы, порезы и прочие повреждения покрышек. Большинство автопроизводителей стараются комплектовать свои машины для российского рынка если и не полноценным запасным колесом, то хотя бы «докаткой». Однако некоторые модели авто вместо этого получают лишь баллончик с «противопрокольной химией», которая, после закачки в колесо, по идее, должна сама собой залепить дыру в резине. Однако случается так, что-либо «докатка» с «запаской» еще раньше выбыли из строя, либо дырка в колесе такая, что никакой волшебной «химии» не справиться, — например в случае бокового пореза. И что делать в такой ситуации? До шиномонтажа добраться как-то нужно же!

Сразу возникает вопрос: а можно ли как-нибудь добраться до этого придорожного заведения на спущенном колесе? В некоторых случаях да, это допустимо. Например, когда резина получила сравнительно небольшое повреждение, то есть дырку, сквозь которую воздух выходит не сразу, а за какое-то время. В этом случае важно помнить, что на колесе можно ехать без опасений повредить резину ровно до тех пор, пока между ее частью, прилегающей к земле и диском имеется хотя бы тоненькая прослойка воздуха. Это означает, что если мы накачаем колесо по-максимуму и быстренько поедем, то у нас будут все шансы добраться своим ходом до пункта шиномонтажа — «короткими перебежками», с периодическими остановками для новых подкачек сдувающегося колеса.