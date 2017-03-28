Можно ли ехать на спущенном колесе

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Ремонт пробитого в дороге колеса может стать нешуточной проблемой если в машине нет «запаски», а до ближайшего пункта шиномонтажа много километров
Максим Строкер

В дороге случается всякое, в том числе проколы, порезы и прочие повреждения покрышек. Большинство автопроизводителей стараются комплектовать свои машины для российского рынка если и не полноценным запасным колесом, то хотя бы «докаткой». Однако некоторые модели авто вместо этого получают лишь баллончик с «противопрокольной химией», которая, после закачки в колесо, по идее, должна сама собой залепить дыру в резине. Однако случается так, что-либо «докатка» с «запаской» еще раньше выбыли из строя, либо дырка в колесе такая, что никакой волшебной «химии» не справиться, — например в случае бокового пореза. И что делать в такой ситуации? До шиномонтажа добраться как-то нужно же!

Сразу возникает вопрос: а можно ли как-нибудь добраться до этого придорожного заведения на спущенном колесе? В некоторых случаях да, это допустимо. Например, когда резина получила сравнительно небольшое повреждение, то есть дырку, сквозь которую воздух выходит не сразу, а за какое-то время. В этом случае важно помнить, что на колесе можно ехать без опасений повредить резину ровно до тех пор, пока между ее частью, прилегающей к земле и диском имеется хотя бы тоненькая прослойка воздуха. Это означает, что если мы накачаем колесо по-максимуму и быстренько поедем, то у нас будут все шансы добраться своим ходом до пункта шиномонтажа — «короткими перебежками», с периодическими остановками для новых подкачек сдувающегося колеса.

Разумеется, ехать нужно не быстро, избегать ям и ухабов, а также не производить резких маневров — чтобы во-первых, не терять контроль над машиной и не разбортировать спускающее колесо. Но если воздушная прослойка между резиной и диском отсутствует, на спущенном колесе ехать нельзя. В этом случае металл диска будет катиться непосредственно по резине, «зажевывая» и разрезая ее поверхность изнутри, повреждая корд и прочее. Другими словами, в случае серьезного повреждения колеса, когда как ни подкачивай, а воздух не задерживаясь внутри возвращается в атмосферу, ехать на спущенном колесе нельзя.

Верней, можно потихоньку, но только в том случае если вы готовы выбросить его буквально через километр такой езды. В этом случае, чтобы добраться до шиномонтажной мастерской придется воспользоваться услугами эвакуатора. Или, если у вас в багажнике случайно завалялся аварийный набор для смостоятельного устранения проколов, можно демонтировать колесо и, вспоминая дедовские навыки самостоятельного шиномонтажа, починить покрышку своими руками.

ремонт
28 марта 2017
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