Первая поставка автомобилей «Кортеж» произойдет в срок

К производству машин проекта «Кортеж» в тестовом режиме научный центр «НАМИ» приступил еще в ноябре минувшего года. Серийная же сборка автомобилей должна стартовать в ближайшие месяцы. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что все авто, которые сойдут с конвейера в 2018-м, поступят в гараж особого назначения Федеральной службы охраны РФ (ФСО).

По данным российских СМИ, первая поставка машин должна была состояться в декабре, но по некоторым причинам ее отложили на 15 января. В пресс-службе «НАМИ» порталу «ТвоеАвто» эту информацию опровергли. Представители компании отметили, что никаких комментариев по поводу сроков отгрузки они не давали.

Напомним, что работа над проектом «Кортеж» — автомобилями для первых лиц государства — началась в 2012 году. Предполагается, что седаны, внедорожники, минивэны и лимузины, построенные на единой модульной платформе, получат название Aurus. На первом этапе «НАМИ» планирует выпускать порядка 300 транспортных средств в год.