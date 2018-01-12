Что будет с флешкой, если ее оставить в машине на морозе

Прежде всего, с мороза не стоит торопиться сразу включать устройство. Необходимо некоторое время подождать, чтобы дать ему возможность прийти в себя и «оттаять» в естественных условиях. Предварительно следует вытащить батарею, а, прежде чем устанавливать ее обратно, важно убедиться в отсутствии конденсата на аккумуляторе и на самом устройстве. Если влага образовалась внутри, вам остается только молиться. Только ни в коем случае не пытайтесь отогреть его с помощью фена — сделайте еще хуже.

Эффективная защита от влаги во многом зависит от герметичности и теплоизоляции корпуса вашего устройства, поэтому хранить и перемещать любой электронный гаджет рекомендуется в чехле или сумке из плотной и жесткой ткани. А смартфоны, зарядные устройства и флешки безопаснее класть во внутренние карманы.

Так что любую электронику оставлять на морозе на долгое время категорически не рекомендуется. Хотя ряд производителей изготавливает специальные серии запоминающих устройств-носителей, адаптированных под работу и хранение при температуре до −40. Но их ценник примерно в два раза выше, чем у обычных.