Что будет с флешкой, если ее оставить в машине на морозе

Наверняка многие из нас, внезапно обнаружив дома или на работе пропажу какого-нибудь драгоценного гаджета, прежде чем сразу проклинать свою забывчивость и несобранность, лелеяли надежду отыскать потерянную вещь в машине. Трудно передать неописуемую радость, которую испытывает человек, обнаружив заветное устройство мирно лежащим в салоне авто на заднем диване, в бардачке, багажнике или на полу под креслом.
Однако, если дело происходит зимой и вашему гаджету хватило времени замерзнуть, то при переносе его в теплое помещение вам грозит другая проблема. Конденсат, образовавшийся из-за резкого перепада температур, может привести к окислению контактов или замыканию микросхем, что может вывести электронику из строя. Чем выше влажность и контрастней перепад, тем хуже, и это касается любых девайсов.