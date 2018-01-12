Что будет с флешкой, если ее оставить в машине на морозе

Фото www.kijiji.ca
Здравомыслящему человеку не придет в голову оставить в автомобиле зимой на ночь смартфон, планшет, видеорегистратор, фотоаппарат, ноутбук или любое другое электронное устройство. Но от рассеянности никто не застрахован. Чаще всего в машинах забывают флешки, телефоны и зарядные устройства.
Иван Флягин

Наверняка многие из нас, внезапно обнаружив дома или на работе пропажу какого-нибудь драгоценного гаджета, прежде чем сразу проклинать свою забывчивость и несобранность, лелеяли надежду отыскать потерянную вещь в машине. Трудно передать неописуемую радость, которую испытывает человек, обнаружив заветное устройство мирно лежащим в салоне авто на заднем диване, в бардачке, багажнике или на полу под креслом.

Однако, если дело происходит зимой и вашему гаджету хватило времени замерзнуть, то при переносе его в теплое помещение вам грозит другая проблема. Конденсат, образовавшийся из-за резкого перепада температур, может привести к окислению контактов или замыканию микросхем, что может вывести электронику из строя. Чем выше влажность и контрастней перепад, тем хуже, и это касается любых девайсов.

Прежде всего, с мороза не стоит торопиться сразу включать устройство. Необходимо некоторое время подождать, чтобы дать ему возможность прийти в себя и «оттаять» в естественных условиях. Предварительно следует вытащить батарею, а, прежде чем устанавливать ее обратно, важно убедиться в отсутствии конденсата на аккумуляторе и на самом устройстве. Если влага образовалась внутри, вам остается только молиться. Только ни в коем случае не пытайтесь отогреть его с помощью фена — сделайте еще хуже.

Эффективная защита от влаги во многом зависит от герметичности и теплоизоляции корпуса вашего устройства, поэтому хранить и перемещать любой электронный гаджет рекомендуется в чехле или сумке из плотной и жесткой ткани. А смартфоны, зарядные устройства и флешки безопаснее класть во внутренние карманы.

Так что любую электронику оставлять на морозе на долгое время категорически не рекомендуется. Хотя ряд производителей изготавливает специальные серии запоминающих устройств-носителей, адаптированных под работу и хранение при температуре до −40. Но их ценник примерно в два раза выше, чем у обычных.

смартфон, видеорегистратор, автосервис, технология, мультимедиа, ремонт, техническое обслуживание
12 января 2018
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