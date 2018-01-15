Новый Mercedes-Benz G-класса представлен официально

По технической части у Mercedes-Benz G-класса произошло гораздо больше изменений. Новый внедорожник укомплектован модернизированной независимой передней подвеской на двух поперечных рычагах и системой полного привода с тремя дифференциалами. Машина вооружена четырехлитровым 422-сильным бензиновым V8, работающим в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic. В зависимости от дорожных условий или личных предпочтений водитель может выбирать один из пяти режимов движения: Comfort, Sport, Eco, Individual и G-Mode. Конструкция, как и прежде, рамная. Минимальный дорожный просвет — 241 мм.

Европейские продажи Mercedes-Benz G-класса стартуют нынешним летом. Когда новинка доберется до нашей страны — пока неизвестно. Разумеется, никаких подробностей о комплектациях и прайсах машины, ориентированной на российский рынок, на данный момент нет. Напомним, что нынешняя генерация внедорожника предлагается покупателям по цене от 6 700 000 рублей.