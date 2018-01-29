Самые провальные легковые автомобили 2017 года в России

Фото: imgur.com
В 2017 году рынок новых легковых автомобилей в России показал вполне приличный рост. Но, естественно, не всем моделям в равной степени повезло расширить круг своих почитателей. Некоторые машины продавались буквально поштучно, несмотря на общее оживление. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие легковушки пользовались самым низким спросом.
Вадим Устинов

Прежде, чем перейти непосредственно к пятерке автомобилей-неудачников 2017 года, мы должны сделать кое-какие оговорки. Во-первых, в нашем рейтинге не будут участвовать электромобили — нехорошо издеваться над теми, кто не может за себя постоять. Вот, к примеру, Renault Kangoo Z. E. продано целых два экземпляра, а Twizy того же производителя — 0 штук. BMW повезло чуть больше, поскольку свои i3 баварцы умудрились всучить 11 покупателям. Ну и так далее.

Кроме того, за бортом нашего исследования останутся те модели, которые официально не продаются в России — в частности, Acura MDX, Audi A1, MINI Paceman или Lifan Celliya. Также не будут учтены результаты продаж автомобилей, запуск которых состоялся только в конце года, как у Chrysler Pacifica.

Третьей категорией машин, не включенных в число претендентов на «победу», являются откровенно нишевые модели — в первую очередь, экзотические, спортивные или желающие изо всех сил выглядеть таковыми. Среди них стоит назвать Mercedes-AMG GT, Subaru WRX STI, Lexus GS-F, Chevrolet Corvette, Audi R8, Subaru WRX, BMW i8 и Jaguar F-Type.

Фото: Zotye

Zotye Z300

Китайская компания, вышедшая на наш рынок всего пару лет назад, продемонстрировала по итогам 2017 года впечатляющий рост — аж 261%! Но обязана она этим достижением в первую очередь своему кроссоверу T600, а не седану гольф-класса Z300, который брали раньше и берут сейчас весьма вяло. Машина представляет собой клон Toyota Allion первого поколения и выглядит весьма прилично. Но, вероятно, отечественные покупатели считают базовую цену с 599 990 рублей высоковатой для малоизвестной им марки родом из Поднебесной.

Фото: Peugeot

Peugeot 508

Чем не угодил российским автомобилистам этот седан, сказать несложно. Да, и по дизайну, и по качеству отделки, и по ходовым качествам он очень неплох. Однако цена… Скажем, за базовую Toyota Camry просят от 1 407 000 рублей, за KIA Optima — от 1 183 900, а за Ford Mondeo — от 1 350 000 рублей. При этом «француз» потянет как минимум на 1 890 000 целковых. И есть вполне обоснованные сомнения, что он в полтора раза лучше вышеперечисленных машин. А если так, то непонятно, за что приходится переплачивать.

Фото: Lexus

Lexus LS

Флагманский седан японского производителя разошелся за 2017 год тиражом всего в 14 экземпляров — по меркам российского рынка это мизер. Конечно, дорогущий автомобиль класса люкс не может продаваться столь же активно, как бюджетный кроссовер. Но тем не менее, BMW 7-й серии разошелся тиражом 1230 штук, а его ближайший конкурент Mercedes-Benz S-класса приглянулся 1911 покупателям. Даже Audi A8 было реализовано 279 экземпляров — в 20 раз больше, чем LS. Так что дело тут вовсе не в цене и не в суперпремиальности.

Фото: FIAT

FIAT 500

На сегодняшний день это единственная модель, оставшаяся в линейке легковых автомобилей компании FIAT на российском рынке. Забавная, практически игрушечная машинка очень популярна на своей родине, но из-за немаленькой цены не очень интересна в нашей стране. Впрочем, руководство компании делает акцент на торговлю коммерческими автомобилями, а легендарную «пятисотку» держит как своего рода фишку, подчеркивающую оригинальность и креативность бренда.

Фото: www.netcarshow.com

DS3

Мода на создание «премиальных» брендов компаниями, специализировавшимися до недавнего времени на производстве абсолютно массовых изделий, крепнет и ширится. Не обошла она стороной и такую заслуженную марку как Citroёn, которая решила выделить линейку DS в отдельный суббренд. Маркетологам, конечно, виднее, но в России пока не вызывает ажиотажного спроса появившийся в продаже чуть больше года назад DS3: не все готовы платить от 1 255 000 рублей за машину малого класса, какой бы яркой и стильной она ни была.

Фото: Cadillac

Десятка худших

В десятку моделей, которым не очень повезло на российском рынке в минувшем году, попали также, Changan CS 75 (23 шт.), Peugeot 308 (31 шт.), Cadillac CTS (32 шт.) и Citroen C4 Picasso (34 шт.) и Geely Emgrand GT (35 шт.).

автопродажи, авторынок, производители, премиальный сегмент, премиум-сегмент, купить машину, китайские авто
29 января 2018
1067

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы