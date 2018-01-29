Самые провальные легковые автомобили 2017 года в России

Прежде, чем перейти непосредственно к пятерке автомобилей-неудачников 2017 года, мы должны сделать кое-какие оговорки. Во-первых, в нашем рейтинге не будут участвовать электромобили — нехорошо издеваться над теми, кто не может за себя постоять. Вот, к примеру, Renault Kangoo Z. E. продано целых два экземпляра, а Twizy того же производителя — 0 штук. BMW повезло чуть больше, поскольку свои i3 баварцы умудрились всучить 11 покупателям. Ну и так далее.

Кроме того, за бортом нашего исследования останутся те модели, которые официально не продаются в России — в частности, Acura MDX, Audi A1, MINI Paceman или Lifan Celliya. Также не будут учтены результаты продаж автомобилей, запуск которых состоялся только в конце года, как у Chrysler Pacifica.

Третьей категорией машин, не включенных в число претендентов на «победу», являются откровенно нишевые модели — в первую очередь, экзотические, спортивные или желающие изо всех сил выглядеть таковыми. Среди них стоит назвать Mercedes-AMG GT, Subaru WRX STI, Lexus GS-F, Chevrolet Corvette, Audi R8, Subaru WRX, BMW i8 и Jaguar F-Type.