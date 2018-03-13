Россия вернулась в пятерку крупнейших авторынков Европы

Лидером по реализации новых легковых автомобилей в Европе по-прежнему является Германия, где продажи выросли на 7,4%. В феврале автосалоны покинуло 261 749 машин. На второй строчке располагается Италия — жители этой страны купили 181 734 авто. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем реализованных транспортных средств хоть и незначительно, но сократился — на 1,4%.

Третье место принадлежит Франции, где было продано 168 897 автомобилей по данным агентства «Автостат». Следом идут Россия с результатом в 125 000 машин и Испания — 110 474 легковушки. Стоит отметить, что Великобритания по итогам февраля оказалась за пределами лидерской пятерки. Местные автомобилисты приобрели 80 805 машин, что на 2,8% меньше, нежели в прошлом году.

Напомним, что согласно информации Ассоциации европейского бизнеса (AEB), объем российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в минувшем месяце составил 133 177 единиц (+24,7%). Всего же в январе-феврале отечественным дилерам удалось «пристроить» 235 641 машину.