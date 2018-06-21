В Москве и Подмосковье падают продажи подержанных автомобилей

Фото: Московский Комсомолец
По итогам первых пяти месяцев нынешнего года наши сограждане приобрели свыше 2 млн. автомобилей с пробегом — на 1,3% больше, нежели в январе-мае 2017-го. Но несмотря на то, что в целом объем рынка увеличился, продажи подержанных авто в крупнейших регионах — Москве и Подмосковье — падают.
Виктория Базылева

Московский рынок легковых автомобилей с пробегом сократился по итогам первых пяти месяцев на 3,2%, в то время как подмосковный — на 1,9%. Помимо этих двух регионов, отрицательную динамику продемонстрировали еще 34 российских субъекта. По данным агентства «Автостат», ощутимее всего продажи просели в Ингушетии — на 17,4%.

В большинстве же регионов вторичный рынок в январе-мае вырос. Что, впрочем, совершенно неудивительно — весной спрос как на новые, так и на поддержанные автомобили традиционно увеличивается. По динамике продаж лидирует Удмуртия, где реализация «буэшных» авто подскочила на 45,8%. Следом идут Чечня (+22,8%) и Дагестан (+16,8%).

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что наибольший интерес у россиян, подыскивающих авто с пробегом, вызывают автомобили LADA. А среди иномарок лидируют машины с шильдиками Toyota и Nissan.

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21 июня 2018
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