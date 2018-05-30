Минпромторг не подтвердил и не опроверг запрет о продаже авто с рук

– Планов по обязательству автовладельцев продавать свои машины через единую систему нет. Также не предполагается создание единой государственной аукционной платформы, — сообщил агентству ТАСС представитель рабочей группы НТИ «Автонет».

Интересно, что по словам представителя НТИ «Автонет», в настоящее время Минпроторг все же прорабатывает нормативную базу и исследует зарубежный опыт. И потому появление в России государственных автоаукционов, посредством которых будут проводиться сделки купли-продажи подержанного транспорта частными клиентами и дилерами, полностью не исключается.

Кроме того, Минпромторг и НТИ «Автонет» готовят законопроект об отмене двойного налогообложения при реализации машин с пробегом. Ведь в настоящее время, как известно, при перепродаже автомобиля, купленного у физического лица, дилеры обязаны платить НДС с полной стоимости, хотя первый владелец, приобретая это же авто, уже вносил пошлину в госказну.