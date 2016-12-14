В России будут строить дороги из пластмассы за счет населения

livingcircular.com
Остатки российского асфальта могут заменить на дороги из специального пластика, благодаря чему наши машины больше никогда не попадут в рытвину или яму. Правда, это только на словах. В действительности же о реальных улучшениях говорить пока слишком рано.

Вячеслав Василенко

Неужели в России и правда не умеют делать дороги? Умеют, да только задачи у соответствующих ведомств совсем иные — языком-то стелют они красиво, а вот асфальт стелиться никак не хочет. Зачем? Ведь если уложить дорожное полотно в соответствии со всеми требованиями и технологиями, оно будет изнашиваться достаточно медленно, что лишит возможности срубить очередной куш. А так бездонная кормушка работает в круглосуточном и круглогодичном режиме — красота!

Впрочем, грядет время перемен. Директор ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» Виктор Егоров предложил испытать в Первопрестольной дороги из пластика. Иными словами, появился маленький шанс на то, что в обозримом будущем вездесущие российские выбоины исчезнут. Однако на деле не все так гладко и оптимистично

Опыт голландских коллег показал, что подобное покрытие почти не деформируется и, как следствие, может служить в разы дольше традиционного полотна из асфальтобетона с щебнем. К тому же, модули из пластмассы позволяют легко разместить под ними все необходимые коммуникации, включая трубы, электропроводку и дренаж для сточных вод.

Но где Голландия, а где Россия? Если пилотный проект в Москве будет одобрен, аналогичные дороги могут появиться и в других регионах страны. Страшно представить, сколько для реализации «пластмассовой» инициативы потребуется бюджетных денег! Не нужно быть математиком или ясновидящим, чтобы понимать, о каких запредельных суммах и безжалостном их «распиле» идет речь.

Впрочем, ради этого, похоже, все и затевается. Ни Олимпиада, ни предстоящий Чемпионат мира по футболу не смогли заставить чиновников и подрядчиков поумерить аппетиты. Так что, дорогие налогоплательщики, готовьтесь снова затянуть пояса…

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14 декабря 2016
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