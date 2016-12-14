В России будут строить дороги из пластмассы за счет населения

Опыт голландских коллег показал, что подобное покрытие почти не деформируется и, как следствие, может служить в разы дольше традиционного полотна из асфальтобетона с щебнем. К тому же, модули из пластмассы позволяют легко разместить под ними все необходимые коммуникации, включая трубы, электропроводку и дренаж для сточных вод.

Но где Голландия, а где Россия? Если пилотный проект в Москве будет одобрен, аналогичные дороги могут появиться и в других регионах страны. Страшно представить, сколько для реализации «пластмассовой» инициативы потребуется бюджетных денег! Не нужно быть математиком или ясновидящим, чтобы понимать, о каких запредельных суммах и безжалостном их «распиле» идет речь.

Впрочем, ради этого, похоже, все и затевается. Ни Олимпиада, ни предстоящий Чемпионат мира по футболу не смогли заставить чиновников и подрядчиков поумерить аппетиты. Так что, дорогие налогоплательщики, готовьтесь снова затянуть пояса…