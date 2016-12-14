В России будут строить дороги из пластмассы за счет населения

Неужели в России и правда не умеют делать дороги? Умеют, да только задачи у соответствующих ведомств совсем иные — языком-то стелют они красиво, а вот асфальт стелиться никак не хочет. Зачем? Ведь если уложить дорожное полотно в соответствии со всеми требованиями и технологиями, оно будет изнашиваться достаточно медленно, что лишит возможности срубить очередной куш. А так бездонная кормушка работает в круглосуточном и круглогодичном режиме — красота!
Впрочем, грядет время перемен. Директор ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» Виктор Егоров предложил испытать в Первопрестольной дороги из пластика. Иными словами, появился маленький шанс на то, что в обозримом будущем вездесущие российские выбоины исчезнут. Однако на деле не все так гладко и оптимистично…