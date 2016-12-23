Владимир Путин обещал господдержку при строительстве объездной дороги вокруг Кемерово

Очевидно, президент имел в виду набирающее обороты строительство дорог в рамках концессионных соглашений и механизма так называемого государственно-частного партнерства. Напомним, что этот механизм заработал еще в 2005 году, когда был принят закон «О концессионных соглашениях». Из самых известных и уже реализованных или реализуемых в рамках этого закона проектов можно назвать Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, обход города Одинцово в Московской области, обход Новой Усмани на трассе М4 «Дон» в Воронежской области, трассу М11 «Москва — Санкт-Петербург», Центральную кольцевую автомобильнаую дорогу в Московской области.

Беда, правда, в том, что большинство построенных таким образом дорог становятся платными. Причем платными на столько, что автомобилисты в массовом порядке отказываются ими пользоваться. Самый яркий тому пример — головной участок трассы M11 Москва-Солнечногорск. Стоимость проезда по ней настолько высока, что водители предпочитают стоять в пробках на Ленинградском и Дмитровском шоссе, чем ехать с ветерком по платнику. При этом, что любопытно, сдержать рост цен здесь не смог даже сам президент Путин.

Так, в январе этого года он посетовал, что «там никто не ездит — „вздули“ цены так, что проехать невозможно». Посыл, обращенный к эксплуатирующей дорогу «Северо-западной концессионной компании» (СЗКК), согласитесь, более чем прозрачный. Однако бизнесмены его игнорировали и не только не снизили свои прайс-листы, но и к началу дачного сезона-2016 вздули его почти в три раза. Будем надеяться, что с обходом Кемерово подобного не произойдет.