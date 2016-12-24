Китай и Россию свяжет новый мост через Амур

О необходимости этого перехода впервые заговорили более двадцати лет назад, но только сейчас утрясли все вопросы, связанные с реализацией проекта. И стороны, в нем участвующие утверждают, что мост будет построен в течение трех лет.

Длина моста с двумя полосами движения — 19,9 км (КНР построит участок протяженностью 6,5 км, РФ — 13,4 км), ширина — 14,5 м. В начале строители возведут автомобильную часть сооружения, затем — железнодорожную. Длина пролетов составит 140 м при высоте опор в 17 м. Длина же всего перехода с примыканием составит 20,2 километра. Не Керченский мост, конечно, но сооружение грандиозное. Причем, переоценить его значимость как важной составляющей азиатско-европейского транспортного коридора, невозможно — после запуска моста в эксплуатацию, по новой транспортной артерии будут транспортироваться 3,09 млн. грузов и перемещаться 1,48 млн. человек ежегодно. Понятное дело, что проезд по мосту, возводящемуся в рамках государственно-частного партнерства, будет платным.