В России резко увеличится количество платных дорог

В частности, г-н Соколов заявил, что сегодня в России всего 1000 км дорог являются платными, что, по его мнению, очень мало и число «платников» должно составлять до 10% от всех трасс. Но первое, что приходит на ум после министерского откровения, так это вопрос о 50 000 километрах федеральных дорог, которые уже стали платными для водителей машин с грузоподъемностью более 12 тонн (для них, кстати сказать, с 2017 года тарифы увеличатся в два раза).

Второй вопрос еще существеннее — не означает ли это заявление, что «Платон» в скором времени распространиться и на региональные дороги, и в зоне его влияния окажутся все без исключения транспортные средства? Что очень похоже на правду, особенно если учесть, что на днях Госдума приняла в первом чтении законопроект, подготовленный Минтрансом, согласно которому региональные и муниципальные власти смогут вводить плату за проезд по любой дороге, включая городские улицы и магистрали любого поселения. При этом, повторимся, платить придется не только хозяевам большегрузов, но абсолютно всем автовладельцам.

Да и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов не так давно подтвердил, что без системы «Платон» «у нас никогда не будет денег на полностью бесплатную дорожную сеть»…