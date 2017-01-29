На красный свет разрешат ездить уже весной

В марте текущего года в американском штате Огайо начнет действовать разрешение водителям пересекать перекресток даже если у светофоров горит красный свет, сообщает autoevolution.com. Дело в том, что в США многие перекрестки оборудованы системами датчиков, фиксирующих наличие и количество машин на прилегающих к светофорному объекту улицах и на основании этих данных меняющих алгоритм смены световых сигналов, сигналов регулирующих транспортные потоки. Проблема заключается в том, что электроника периодически начинает «глючить» по той или иной причине и неадекватно реагирует на текущую дорожную ситуацию, не замечая, например, что машины скопились на одной стороне перекрестка, а другая его част пуста.

Видимо, случаи неадекватного поведения светофорных объектов стали там настолько массовыми, что потребовались изменения в правилах дорожного движения призванные избегать искусственных пробок на дорогах. По новым правилам, если у водителя возникают сомнения в корректности работы светофора, он может пересечь перекресток на красный свет. Но если из-за этого случится ДТП, виноват в нем будет он. Напомним, что московские власти уже несколько лет внедряют на дорогах столицы интеллектуальную транспортную систему, неотъемлемой частью которой являются «умные светофоры», с помощью датчиков фиксирующие трафик и подстраивающиеся под него.