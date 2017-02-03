Проезд по трассе М-4 «Дон» вновь подорожает

Всем, кто собирается весной и летом поехать на собственном автомобиле отдыхать на российские юга, приготовлен ожидаемый сюрприз. Заплатить за проезд до побережья Крыма или Краснодарского края в этом сезоне придется несколько больше.

На семи из девяти платных участков федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» с 00:00 часов 1 марта 2017 года устанавливается новый размер платы за проезд. Так, на отрезке 21−93 км водителям легковушек ночью придется заплатить на 10 рублей больше. Правильно — в дальнюю дорогу люди выезжают пораньше. На участке 225−260 км на 5 рублей повышен дневной тариф. Чтобы проехать по трассе с 414 по 464 км придется выложить на десяточку побольше, чем раньше. Кроме этих отрезков повышена плата на 287−322, 330−414, 492−517 и 544−633 км.

Не поменялись расценки за пользование дорогой с 93 по 211 и с 517 по 544 км, где платный режим был введен только в 2016 году.

Приятного всем отдыха!