На пяти московских улицах установили маленькие дорожные знаки

От информационных табличек было решено отказаться — вместо них появились новые знаки «Парковка» и «Инвалид», совмещенные на одном поле, а также «Парковка» и «Платные услуги». Знаки размером 50 на 50 сантиметров появились на Большой Никитской улице, в Гранатном и Брюсовом переулках, а на Малой Никитской и в Скарятинском переулке ЦОДД установил еще более компактные — размером 40 на 40.

Напомним, в рамках проекта уменьшенный размер получил и одиночный знак «Остановка запрещена». По мнению специалистов, компатные знаки лучше вписываются в архитектуру столицы и более гармонично смотрятся на общем фоне. Изначально предполагалось, что реогранизация на «пилотных» улицах приведет к снижению общего количества знаков вдвое, однако на данный момент их стало меньше только в 1,5 раза.