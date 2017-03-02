На Калужском шоссе обрушился строящийся тоннель

Утром 2 марта на 23-м километре Калужского шоссе в Подмосковье в районе деревни Сосенки обрушился свод строящегося тоннеля на площади 40 квадратных метров — при общей ширине сооружения 20 метров и длине — 500 метров. В результате ЧП пострадали люди. Власти подтвердили гибель одного и ранения трех человек. Из-за катастрофы движение по Калужскому шоссе в сторону области было перекрыто примерно с 11 часов утра. В спасательной операции приняли участие около 100 человек, 30 единиц техники.

Согласно предварительной версии, тоннель мог обрушиться из-за нарушения правил проведения строительных работ. Генпрокуратура и Следственный комитет объявили о начале проверки по факту техногенной кататрофы. «На строительстве тоннеля на Калужском шоссе произошло ЧП. Погиб рабочий, трое пострадали. Оказываем помощь. Проведем проверку, виновные будут наказаны», — написал по этому поводу Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в твиттере.