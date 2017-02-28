Двоим стритрейсерам, коллегам Мары Багдасарян, дали пожизненный срок

DW
Суд приговорил двух уличных «пилотов», единомышленников пресловутой «гонщицы на Гелендваген» Мары Багдасарян, к пожизненному тюремному заключению за аварию, в которой погиб пенсионер.

Максим Строкер

Земельный суд Берлина приговорил к пожизненному сроку тюремного заключения двух стритрейсеров, устроивших импровизированную гонку в центре германской столицы. «Финишем» этого заезда стала смертельная авария. ДТП произошло в феврале 2016 года. Тогда двое мужчин 28 и 25 лет на своих авто автомобилях разогнались в центре германской столицы до скорости 160−170 км/ч, игнорируя ограничения и запрещающие сигналы светофора. В конце концов на одном из перекрестков один из них врезался в старенький Jeep Wrangler 60-летнего местного жителя, который скончался на месте аварии. Прокуратура добилась, что деяния стритрейсеров, помимо прочих статей, квалифицировались судом не как «причинение смерти по неосторожности», а как «преднамеренное убийство».

Суд решил, что сознательно нарушая ПДД столь вопиющим путем подсудимые заранее знали, что гонка может получить смертельный финал. Любопытно, что столь жестокое наказание, пожизненное лишение свободы, получил не только непосредственный участник ДТП, но и его коллега-стритрейсер, чья машина не участвовала в столкновении. Заметим, что в Германии сейчас разрабатывается специальный уголовный закон, карающий за уличные гонки. Однако в нем, по неофициальной информации, за подобное «стритрейсерство со смертельным исходом» предполагается ввести наказание в виде 10 лет лишения свободы. До последнего времени немецкие суды приговаривали стритрейсеров лишь к условным срокам.

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Характерно, что на днях московские следователи предъявили обвинение 26-летнему стритрейсеру Вартану Саркисову. Он, возвращаясь 19 февраля со стритрейсерской «тусовки» на Воробъевых горах на Porsche Cayenne своей мамы, сбил пешехода в районе дома 34 по Мосфильмовской улице. Пострадавший скончался на месте, а кроссовер после столкновения врезался в припаркованные машины. Затем бравый «гонщик» попытался скрыться с места ДТП, но неудачно. В данный момент Саркисов находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Максимальное наказание, которое грозит по ней стремительному, но неумелому стритрейсеру — до 5 лет лишения свободы. Причем минимальное наказание по этой статье не установлено. С учетом того, что семейство, породившее Вартан Саркисова, бедностью не отличается, вполне вероятен сценарий «примирения сторон». При этом родственники погибшего, то есть потерпевшие, соглашаются с денежной компенсацией потери близкого человека со стороны убийцы и суд по делу идет «в особом порядке». В результате мажор вполне может отделаться чисто символическим наказанием. На зависть своим немецким коллегам-отморозкам, которых ждет пожизненная изоляция от общества.

суд, ущерб, гонки, прокуратура
28 февраля 2017
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