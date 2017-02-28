Двоим стритрейсерам, коллегам Мары Багдасарян, дали пожизненный срок

Земельный суд Берлина приговорил к пожизненному сроку тюремного заключения двух стритрейсеров, устроивших импровизированную гонку в центре германской столицы. «Финишем» этого заезда стала смертельная авария. ДТП произошло в феврале 2016 года. Тогда двое мужчин 28 и 25 лет на своих авто автомобилях разогнались в центре германской столицы до скорости 160−170 км/ч, игнорируя ограничения и запрещающие сигналы светофора. В конце концов на одном из перекрестков один из них врезался в старенький Jeep Wrangler 60-летнего местного жителя, который скончался на месте аварии. Прокуратура добилась, что деяния стритрейсеров, помимо прочих статей, квалифицировались судом не как «причинение смерти по неосторожности», а как «преднамеренное убийство».

Суд решил, что сознательно нарушая ПДД столь вопиющим путем подсудимые заранее знали, что гонка может получить смертельный финал. Любопытно, что столь жестокое наказание, пожизненное лишение свободы, получил не только непосредственный участник ДТП, но и его коллега-стритрейсер, чья машина не участвовала в столкновении. Заметим, что в Германии сейчас разрабатывается специальный уголовный закон, карающий за уличные гонки. Однако в нем, по неофициальной информации, за подобное «стритрейсерство со смертельным исходом» предполагается ввести наказание в виде 10 лет лишения свободы. До последнего времени немецкие суды приговаривали стритрейсеров лишь к условным срокам.