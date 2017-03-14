Чем грозят автовладельцам грядущие новшества в ОСАГО

Законопроект о «натуральном возмещении», то есть о замене денежных выплат ремонтом, готовится ко второму чтению, и может быть подписан президентом и окончательно принят уже в конце марта. Как и ожидалось, ничем хорошим этот закон автомобилистам не грозит. Не стали откровением и методики, используемые в психологической обработке автомобилистов. Как часто бывает в подобных случаях, сначала предлагалось практически полностью перекрыть автовладельцам кислород, после чего краник несколько приоткрылся… Синие граждане получили возможность вдохнуть. Порозоветь не выйдет, но прохрипеть «спасибо, что живой» — уже можно. Вот и в этот раз парламентарии с гордостью демонстрируют заботу о народе, заявляя, что «во второй редакции закона допустимое расстояние до производящего ремонт автосервиса снизилось с 200 до 50 километров, появилась строка гарантии 6 месяцев на все виды работ, 12 месяцев на кузовные и лакокрасочные работы». Как говорится, «большое человеческое спасибо»! Однако — шутки в сторону.

Анализ сухого остатка не оставляет сомнений: инициаторами замены выплат ремонтом стали исключительно страховщики, а они преследуют единственную цель -поднять свою прибыль. Если при неизменной сумме сбора страховщик зарабатывает больше — то на чем? Разумеется, на снижении расходов. Значит, среднестатистический автомобилист получит меньше в денежном выражении, на нем сэкономят.