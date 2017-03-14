Чем грозят автовладельцам грядущие новшества в ОСАГО

— ОСАГО не работает. Это навязанная услуга. Пустая трата денег, — заявил недавно глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. И добавил, что «проще отменить ОСАГО и дать возможность водителям самим определять: либо КАСКО, либо вообще без страховки — на свой страх и риск управлять транспортным средством. А ОСАГО сегодня так, как должно было работать». Меж тем, большинство депутатов медленно, но верно движется к принятию закона, делающему ОСАГО еще большей бессмыслицей.
Сергей Соколов

Законопроект о «натуральном возмещении», то есть о замене денежных выплат ремонтом, готовится ко второму чтению, и может быть подписан президентом и окончательно принят уже в конце марта. Как и ожидалось, ничем хорошим этот закон автомобилистам не грозит. Не стали откровением и методики, используемые в психологической обработке автомобилистов. Как часто бывает в подобных случаях, сначала предлагалось практически полностью перекрыть автовладельцам кислород, после чего краник несколько приоткрылся… Синие граждане получили возможность вдохнуть. Порозоветь не выйдет, но прохрипеть «спасибо, что живой» — уже можно. Вот и в этот раз парламентарии с гордостью демонстрируют заботу о народе, заявляя, что «во второй редакции закона допустимое расстояние до производящего ремонт автосервиса снизилось с 200 до 50 километров, появилась строка гарантии 6 месяцев на все виды работ, 12 месяцев на кузовные и лакокрасочные работы». Как говорится, «большое человеческое спасибо»! Однако — шутки в сторону.

Анализ сухого остатка не оставляет сомнений: инициаторами замены выплат ремонтом стали исключительно страховщики, а они преследуют единственную цель -поднять свою прибыль. Если при неизменной сумме сбора страховщик зарабатывает больше — то на чем? Разумеется, на снижении расходов. Значит, среднестатистический автомобилист получит меньше в денежном выражении, на нем сэкономят.

Фото cheap-insurance-usa.net

Виновен ли страховщик? Виновен, но не безоговорочно. Страхование — бизнес, он всегда старается наращивать прибыль, и это в общем-то нормально. Корень проблемы в том, что неким соизволением сверху страховщикам позволено трясти граждан и «рубить бабло», а значит — они будут рубить, не постесняются. Кроме того, правила рынка автострахования постоянно меняются, а значит страховщикам нет смысла планировать на годы, зарабатывать репутацию. Рвут, сколько смогут. Здесь и сейчас. Поставим себя на место страховщика и воспользуемся проектом нового закона для роста прибыли путем снижения расходов.

Во-первых, для ремонта будут использоваться самые дешевые, а значит — самые низкокачественные детали. Очень вероятно, что рынок отреагирует на потребность в таких деталях и появятся, по сути, «макеты деталей» с крайне низким качеством и минимальным ресурсом.

Во-вторых, в список доступных для ремонта автосервисов «партнеров страховой компании» войдут СТО, отдаленные от городов и основных дорог: там намного ниже цены, но и персонал часто не имеет должных квалификации и опыта. Закон вроде бы оставляет право выбрать мастерскую не из списка, но выбор «нужно будет обосновать». Сможет ли автомобилист убедить страховую компанию потратить на ремонт больше денег — вопрос риторический. Ну и, конечно же, доставка автомобиля за десятки километров в глушь на эвакуаторе — проблема владельца.

Фото sabeganhanet.tk

В итоге в случае серьезного ремонта на выходе получаем пародию на автомобиль. Опасный, ненадежный, криво и косо собранный. А если вам что-то не нравится — «замучаетесь по судам пыль глотать». Ведь кто-то же выносил решения о выплате абсурдно-огромных компенсаций криминальным автоюристам? Не заржавеет и за другими «странными» решениями.

Ну, а если страховки на ремонт не хватило — прочтите подоспевшее разъяснение Конституционного суда страны: «При недостаточности страховой выплаты на покрытие ущерба, потерпевший вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счет виновного лица путем предъявления к нему соответствующего требования». Вероятно, пытаясь хоть как-то защитить сам смысл ОСАГО, президент «Российского союза автостраховщиков» Игорь Юргенс прокомментировал решение КС: «Это ровно то, с чего мы начинали». Да ладно, не будем жеманничать. Скажем прямо: смысла в ОСАГО уже практически нет. Привет, «лихие девяностые»…

госдума, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, возмещение ущерба, авария, ДТП
14 марта 2017
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