К майским праздникам на платной «ленинградке» повысили цену за проезд

«Северо-Западная концессионная компания», организация, собирающая деньги за проезд по платной трассе М11 Москва—Солнечногорск, с сегодняшнего дня увеличила тарифы за проезд по ней. Сильнее всего подорожала стоимость выезда из Москвы в выходные дни: до Солнечногорска теперь можно доехать только за 450 рублей, до Зеленограда — за 300 рублей, и до аэропорта Шереметьево — за 280 рублей в любой день недели. Не пропустили такую важную для «бизнеса» дату как майские каникулы и в госкомпании «Автодор». На трассе М4 «Дон» для владельцев транспондеров начиная со второго мая будут уменьшены скидки. При проезде пунктов взимания планы на 62, 71 и 133-м км трассы она уменьшится с 60% до 50% в дневное время.