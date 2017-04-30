На майские праздники москвичей ожидают девятибалльные пробки

Максимальной 9-балльной отметки пробки в столице скорее всего достигнут в конце майских праздников — с полудня 8 мая и в течение всего девятого числа. Так считают аналитики сервиса «Яндекс.Пробки». Заторы образуются на радиальных трассах на въезд в город и на МКАД.

Однако в выходные, а также в рабочие дни между двумя праздничными каникулами пробок в городе будет мало. Загруженность дорог столицы, вероятно, окажется на 1−2 балла меньше, чем обычно. Учитывая небольшое количество машин в городе, репетиции парада, как и сам парад, скорее всего, не приведут к серьезным последствиям для транспортной ситуации.