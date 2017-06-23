Такси Uber кардинально меняет систему тарификации

– Для нас важно сделать наш сервис максимально комфортным, безопасным и доступным для пользователей и предоставить водителям возможность зарабатывать в комфортных условиях. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждое изменение было полезным как для пассажиров, так и для водителей, — приводит слова главы Uber по Москве и Московской области Виталия Бедарева «Российская Газета».

В компании утверждают, что новые тарифные планы позволят клиентам сэкономить на поездках по простаивающим в пробках московским улицам. Попробуем на конкретном примере самого бюджетного плана Uber X разобраться, так ли это на самом деле.

Согласно прежним расценкам, за подачу автомобиля нужно было заплатить 50 рублей, за каждый километр пути и минуту — по 8 рублей. Так, средняя поездка где-то около Третьего транспортного кольца (10 километров и 37 минут) обходилась москвичам в 426 рублей.

Теперь же, по новым прайсам, тариф Uber X подразумевает оплату в размере 49 рублей за подачу машины, 12 — за километр и 6 целковых за минуту. Нехитрым способом мы получаем сумму равную 391 рублю — похоже, поездка и впрямь выйдет дешевле.

Остается лишь добавить, что новые цены вступают в силу с 23 июня 2017 года.