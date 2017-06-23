Жители диспетчерской Мосгортранса попросили включить их в парковочное пространство

«По просьбе местных жителей еще один адрес войдет в зону платного паркинга. Так, с 4 июля 2017 года дом № 2 по улице Твардовского в районе Строгино будет присоединен к городскому парковочному пространству. Соответствующий приказ подписан в столичном Департаменте транспорта», — сообщается в опубликованном на официальном сайте городского ведомства материале. Как выяснилось, по указанному в сообщении адресу располагается одноэтажная диспетчерская Мосгортранса, одна из тех, которые располагаются на конечных остановках и разворотных кругах городского наземного маршрутного транспорта. В Строгино на улице Твардовского меняют направление движения на протвоположное более десятка трамвайных и автобусных маршрутов.

Кем бы ни были эти загадочные «жители диспетчерской», на страже их интересов стоит не только столичный Департамент транспорта, но и целый местный депутат. «Мы понимаем, почему граждане хотят включить их адрес в зону городского парковочного пространства. В нашем районе сосредоточено много мест притяжения, а местным жителям хочется рассчитывать на гарантированное место для своего автомобиля возле дома. Кроме того, уменьшение количества приезжающих автомобилей поможет снизить загруженность трафика», — прокомментировал знаковое событие депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Хмель Александр Павлович.