Разбитые дороги будут чинить скотчем

Специальные стыковочные битумные летны, которые в шутку называют «скотчем», уже вовсю используются на федеральных трассах Алтая. Специалисты-дорожники заявили РИА «Омскпресс», что их применение действительно увеличивает длительность службы асфальтового покрытия, сокращает сроки ликвидации трещин и ускоряет рабочий процесс аж в четыре раза. По собственному опыту могу подтвердить, что трассы на Алтае действительно хорошие, особенно Чуйский тракт. Но столь серьезный прорыв в качестве ремонтных работ все-таки вызывает некоторые сомнения.

Работники нефтеперерабатывающей отрасли работают над инновационными битумопроизводными материалами. Кроме упомянутых полимерных лент ими налажен выпуск дорожных и аэродромных мастик и герметиков.

- Есть и новый продукт — защитно-восстановительный состав для укрепления дорожных покрытий и повышения их устойчивости к нагрузкам, — отмечает представитель пресс-службы «Сибуправдора».

По мнению Романа Старовойта, применение новых технологий значительно облегчит жизнь автомобилистам, и позволить сдавать в эксплуатацию больше дорог за один сезон.