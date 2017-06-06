Яндекс.Навигатор научился показывать свободные места на парковках

Яндекс.Навигатор показывает свободные места на наземных парковках, расположенных вдоль дорог, а также на специально выделенных территориях. Кроме того, приложение дает возможность сразу же построить до них маршрут. Надо иметь в виду, что информация перезагружается каждые пять минут, а за это время стоянка может быть занята.

Места Яндекс находит с помощью алгоритма на основе машинного обучения. Он анализирует координаты пользователей и данные о том, едет человек или идет. Если алгоритм определяет, что человек уехал с парковки на машине, то место отмечается как свободное. Координаты и обезличенные данные о характере движения Яндексу передают сами пользователи.

- В больших городах проблема с парковками стоит так же остро, как с пробками, но до недавнего времени водитель оставался с ней один на один. Навигаторы эту задачу никак не решали. Мы поставили перед собой цель сократить время, которое уходит на поиск парковки. Для этого мы сначала добавили в приложение карту парковок, потом стали строить маршруты для поиска стоянки. А теперь наши пользователи будут видеть, где недавно освободились места, — разъяснил менеджер Яндекс.Навигатора Леонид Александров.

Сейчас Яндекс.Навигатор показывает освободившиеся парковочные места в Москве, Санкт-Петербурге и Стамбуле.