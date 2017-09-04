Дороги будут ремонтировать по гарантии

Таких договоренностей удалось достичь в ходе обсуждения проблемы на площадке «Общероссийского народного фронта», в котором также приняли участие депутаты Госдумы, представители Федерального дорожного агентства, госкомпании «Автодор», профильных НИИ, дорожно-строительных компаний, отраслевых ассоциаций.

При этом эксперты ОНФ настаивают на том, что документ, содержащий описание гарантийного обязательства, должен иметь иной статус, чем просто рекомендации профильного министерства, поэтому требуется утверждение данного документа приказом Минтранса России.

– Только так возможно обеспечить его обязательное применение всеми заказчиками, в первую очередь — на региональном и муниципальном уровнях, где мы фиксируем особенно много нарушений. Минтранс России должен утвердить своим приказом не только сами типовые условия, но и документ, который участники рынка будут использовать при описании конкретных гарантийных обязательств, — комментирует ситуацияю порталу «АвтоВзгляд» координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

В Минтрансе уже согласились с этими доводами и пообещали, что в ближайшие недели проект приказа будет доработан, а замечание экспертов — учтено. Помимо этого, представители министерства сообщили о том, что уже внесли в документ правки, предложенные ОНФ в ходе экспертного совещания, состоявшегося в апреле. Так, аномально низкие или аномально высокие температуры больше не упоминаются в проекте приказа как форс-мажорные обстоятельства, освобождающие дорожников от ответственности. При этом было добавлено требование учитывать ненадлежащее состояние обочин как один из видов повреждений, при которых должны применяться гарантийные обязательства.