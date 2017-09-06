Названы самые «убитые» дороги России

Фото ОНФ
Сколько дорог, трасс и магистралей в России требует немедленного ремонта не знает, пожалуй, никто. Попытку сосчитать «убитые» километры предприняли активисты «Общероссийского народного фронта», запустив интерактивный проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». И с помощью простых граждан выяснили, что на сегодняшний день как минимум на 21 500 км дорог требует немедленного ремонта. При этом за ремонт той или иной дороги граждане отдали 510 000 голосов. Но значит ли это, что все эти «направления» починят в обозримом будущем? Увы, как выяснил портал «АвтоВзгляд», нет.
Михаил Ростарчук

Достаточно сказать, что в планах капитального ремонта на 2017 год стоит лишь 2500 дорог и только 900 участков — в планах на 2018 год. Эти не очень утешительные данные были приведены недавно на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида». Правда, на 743-х дорогах капремонт уже выполнен, и еще на 2100 участков пережили так называемый ямочный ремонт. Не густо, конечно, но и не пусто.

Уже известно, что попали в планы ремонта на 2017 год 133 участка в Красноярске (23 из них уже капитально отремонтированы), 113 участков — в Астрахани (из них 25 капитально отремонтированы), 112 — в Томске (20 из них капитально отремонтированы), 51 дорога — в Барнауле (11 из них уже отремонтировано), 38 дорог — в Петропавловск-Камчатском, 37 дорог — в Махачкале, 36 дорог — в Нижнем Новгороде и Волгограде, 32 дороги — в Ярославле.

– С помощью проекта активные граждане, которым не безразлична дорожная ситуация, наконец, получили возможность участвовать в формировании политики в дорожной сфере и реально влиять на планы по ремонту дорог, а власти на местах теперь могут понять, в первоочередном ремонте каких дорог больше всего нуждаются жители городов и районов. Благодаря активности людей, оставляющих свои голоса за дороги на сайте проекта, во многих регионах удалось включить в планы ремонта участки дорог, действительно в этом нуждающиеся', — заявил порталу «АвтоВзгляд» координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

безопасность дорожного движения, бездорожье, ремонт, дорога
6 сентября 2017
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