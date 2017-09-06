Названы самые «убитые» дороги России

Достаточно сказать, что в планах капитального ремонта на 2017 год стоит лишь 2500 дорог и только 900 участков — в планах на 2018 год. Эти не очень утешительные данные были приведены недавно на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида». Правда, на 743-х дорогах капремонт уже выполнен, и еще на 2100 участков пережили так называемый ямочный ремонт. Не густо, конечно, но и не пусто.

Уже известно, что попали в планы ремонта на 2017 год 133 участка в Красноярске (23 из них уже капитально отремонтированы), 113 участков — в Астрахани (из них 25 капитально отремонтированы), 112 — в Томске (20 из них капитально отремонтированы), 51 дорога — в Барнауле (11 из них уже отремонтировано), 38 дорог — в Петропавловск-Камчатском, 37 дорог — в Махачкале, 36 дорог — в Нижнем Новгороде и Волгограде, 32 дороги — в Ярославле.

– С помощью проекта активные граждане, которым не безразлична дорожная ситуация, наконец, получили возможность участвовать в формировании политики в дорожной сфере и реально влиять на планы по ремонту дорог, а власти на местах теперь могут понять, в первоочередном ремонте каких дорог больше всего нуждаются жители городов и районов. Благодаря активности людей, оставляющих свои голоса за дороги на сайте проекта, во многих регионах удалось включить в планы ремонта участки дорог, действительно в этом нуждающиеся', — заявил порталу «АвтоВзгляд» координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.