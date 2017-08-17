Путин раскритиковал дороги на северо-западе России

– На сегодняшний день состояние федеральных трасс в округе лучше, чем в среднем по стране. Хочу обратить внимание, что речь идет именно о федеральных трассах. Что касается региональных, то, как это ни странно, в Северо-Западе ситуация хуже, чем в целом по стране, — приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Так, на сегодняшний день в критическом состоянии находятся дороги в Пскове и Великих Луках, а также участки трасс Брин — Наволок — Плесецк в Архангельской области и Усинск — Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе.

Напомним, ранее стало известно, что до конца нынешнего года в 36 регионах России проведут ремонт дорог. На восстановление 4 000 километров дорожного покрытия власти выделят более 60 млрд. рублей.