Что будет, если рулить одной рукой

Всякому знакома типичная картина на дороге: у машины опущено водительское стекло, из окна «элегантно» торчит локоть драйвера. Данный стиль вождения — «колхозник выбрался на трассу» — подразумевает, что руль удерживается в нужном положении исключительно правой рукой. Но это лишь видимая часть целого «айсберга» из тех, кто при вождении машины использует преимущественно одну конечность. Огромное количество сограждан для манипулирования рулевым колесом применяют не обе руки, а лишь одну левую. Характерно, что ни в одной автошколе страны, даже в самой «левой», будущих водителей учат рулить двумя руками. В связи с этим даже странно: откуда берется эта любовь к «однорукому» вождению?

Скорее всего, корни тут — в повышенном водительском самомнении, которое практически неизбежно обуревает большинством драйверов по истечении примерно 3—6 месяцев водительского стажа. В этот момент начинающий шофер, как правило, уже ощущает себя матерым профессионалом, которому по плечу любые дорожные ситуации. И машиной он может управлять буквально одной левой. Тем более, что в авто с «механикой» в любом случае приходится постоянно отвлекать правую руку от процесса руления — для переключения передач рычагом КП. По большому счету, отрывать руки от руля во время движения машины только для этой цели и можно. А в авто с «автоматом» руки только на рулевом колесе и должны находиться. Причем, оптимальный хват — на «9 часов 15 минут», если мысленно наложить на рулевое колесо стандартный часовой циферблат.