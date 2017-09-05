Что будет, если рулить одной рукой

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Поговорка «за руль не нужно держаться, его нужно держать» особенно справедлива в отношении тех водителей, которые привыкли рулить, в самом прямом смысле, «одной левой».
Максим Строкер

Всякому знакома типичная картина на дороге: у машины опущено водительское стекло, из окна «элегантно» торчит локоть драйвера. Данный стиль вождения — «колхозник выбрался на трассу» — подразумевает, что руль удерживается в нужном положении исключительно правой рукой. Но это лишь видимая часть целого «айсберга» из тех, кто при вождении машины использует преимущественно одну конечность. Огромное количество сограждан для манипулирования рулевым колесом применяют не обе руки, а лишь одну левую. Характерно, что ни в одной автошколе страны, даже в самой «левой», будущих водителей учат рулить двумя руками. В связи с этим даже странно: откуда берется эта любовь к «однорукому» вождению?

Скорее всего, корни тут — в повышенном водительском самомнении, которое практически неизбежно обуревает большинством драйверов по истечении примерно 3—6 месяцев водительского стажа. В этот момент начинающий шофер, как правило, уже ощущает себя матерым профессионалом, которому по плечу любые дорожные ситуации. И машиной он может управлять буквально одной левой. Тем более, что в авто с «механикой» в любом случае приходится постоянно отвлекать правую руку от процесса руления — для переключения передач рычагом КП. По большому счету, отрывать руки от руля во время движения машины только для этой цели и можно. А в авто с «автоматом» руки только на рулевом колесе и должны находиться. Причем, оптимальный хват — на «9 часов 15 минут», если мысленно наложить на рулевое колесо стандартный часовой циферблат.

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Все остальные виды хвата руля менее эффективны и мешают управлять авто в экстремальной ситуации. А уж одной рукой «поймать» машину, внезапно свалившуюся в занос или поехавшую наружу поворота, вряд ли получится. Да и скоростное руление, когда, например, вам навстречу вылетает очередной дворовый «гонщик» и нужно как-то уворачиваться, одной рукой не исполнить. Пока водитель среагирует и донесет до баранки вторую руку, драгоценные доли секунды, когда еще можно что-то сделать, утекут безвозвратно. Некоторые адепты «однорукого» руления уверяют, что уже «сто лет ездят с одной рукой» или «одной рукой могу хоть дрифтить».

На самом деле первое утверждение означает лишь одно: его автор за свою водительскую карьеру ни разу не попадал, что называется, в настоящий «замес» на дороге, когда требуется рулить со всей возможной скоростью, чтобы избежать ДТП или, хотя бы, уменьшить тяжесть его последствий. Везунчики вообще более склонны к оптимистичному взгляду на мир. Те же, кто «дрифтит одной левой» упускают другой момент: специально пуская машину в дрифт, человек, как правило, знает и готов к тому, что будет происходить дальше. А опасная ситуация на дороге всегда случается внезапно и развивается непредсказуемо для участников. Поэтому руление одной рукой на дороге общего пользования — это сознательное лишение себя и окружающих лишних шансов на выживание в ДТП, например.

автоправо, группа разбора
5 сентября 2017
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