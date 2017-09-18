Как Москва избавляется от «убитых» дорог

Напомним, что «фронтовики» выявляют участки отвратительных дорог с помощью активных горожан и требуют незамедлительных действий дорожных служб. Так вот по словам активистам регионального штаба ОНФ в Москве Андрея Петрова, в августе на интерактивную карту не поступило ни одного нового сообщения об аварийных участках дорог. И сегодня на карте «убитых» дорог отмечено 167 участков. Из них 43 отремонтировано, на 67 выполнен так называемый ямочный ремонт, 25 — в планах ремонта. Похоже, что дорожники, перекопавшие минувшим летом всю Москву и сделавшие поездки по ней просто невыносимыми, действительно провели достаточно большой объем работ по приведению дорог в надлежащее состояние.

Это, кстати сказать, подтверждается и статистикой ГИБДД. В августе по сравнению в аналогичным периодом прошлого года число ДТП, связанных с неудовлетворительным содержанием дорог, снизилось на 48%, а количество погибших — на 76%. Понятно, что свои коррективы в столичную аварийность внес и период массовых отпусков, но тем не менее факт остается фактом — «дорожных» аварий стало в Первопрестольной меньше. Чего нельзя сказать о трассах и магистралях остальной России.