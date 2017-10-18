Дороги в России восстановлены на 90%

Фото: remontasfalta.com
К середине октября выполнено 90% от запланированного объема работ по реконструкции автомобильных дорог в России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта после селекторного совещания по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».
Эдуард Раскин

В сообщении Минтранса также говорится, что ликвидировано более тысячи мест, где постоянно случаются дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, бюджет приоритетного проекта освоен на 67,95%, что составило 44,797 млрд. рублей.

Как соообщает ТАСС, министр транспорта Максим Соколов призвал уделять особое внимание вопросам соблюдения нормативов по обеспечению «безбарьерной среды» для лиц с ограниченными возможностями, а также поручил обратить внимание на развитие общественного транспорта с учетом пригородных перевозок.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги России» началась в 2017 году, а ее действие предполагается до 2025 года. Она предусматривает увеличение числа дорог, соответствующих действующим нормам, и снижение количества ДТП. В этом году на нее выделено в общей сложности более 65 млрд. рублей.

безопасность дорожного движения, ремонт, дорога
18 октября 2017
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