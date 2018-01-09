Проезд по трассе Москва—Санкт-Петербург вновь подорожал

С 9 января тарифы на проезд по скоростной трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург, и без того не дешевой, вновь подорожал. Пресс-служба компании «Автодор» сообщает:

— Для легкового транспорта основные изменения коснулись направлений Москва—Шереметьево, Москва—Зеленоград, Москва—ММК (А107) и Зеленоград—Солнечногорск. Диапазон увеличения стоимости проезда составил от 10 до 50 рублей. Но большая часть тарифов останется без изменения.

Таким образом, привыкать к новым суммам придется тем, кто пользуется дорогой с 15-го по 58-й км. Естественно, с транспондером ездить по ней дешевле. В этом случае скидка для всех категорий транспортных средств составит 20% вне зависимости от количества совершенных поездок, при этом абонемент позволит экономить до 60% от базового тарифа для легковушек.