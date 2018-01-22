В Подмосковье появится еще одна платная дорога

Как сообщает «Российская газета», подписан о соглашение о строительстве шоссе «Виноградово-Болтино-Тарасовка», которое свяжет две трассы — Дмитровку и Ярославку. Оно пройдет параллельно Кольцевой дороге по Московской области на удалении 4—8 километров. Тут уж никто не скажет, что у нее нет платного дублера…

Заместитель председателя областного правительства министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев заявил:

— Сегодня в пробке на Осташковском шоссе можно потерять от 30 минут до 2,5 часа. В настоящий момент в поселениях, расположенных рядом с планируемой к строительству дорогой, проживает 45 тысяч жителей, но, по данным «НИиПИ градостроительства», к 2025 году население увеличится до 57 тысяч. Если не строить этот объект, всем им грозит транспортный коллапс. Также новая дорога сможет решить проблему транспортного обеспечения Мытищ и разгрузит МКАД.

Ожидается, что по новой дороге ежесуточно будет проезжать до 39 тысяч автомобилей. Концессионное соглашение рассчитано на 15 лет, общая стоимость проекта — 52 млрд. рублей.