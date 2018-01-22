5 самых бюджетных машин, лучше всего подходящих для зимы

Мощнейшие снегопады, обрушившиеся на европейскую часть России, в очередной раз заставили многих автовладельцев задуматься: а на той ли я машине езжу?
Евгений Банько

Во время очередных «неожиданных осадков» этой зимы даже на ключевых магистралях крупнейших городов страны время от времени образовывались внушительные снежные заносы. А уж по второстепенным улочкам да магистралям районного масштаба более-менее спокойно можно было ездить лишь на полноприводном транспорте. Там где коммунальщики не спали, снег сгребали к краям тротуара. Спокойно выкатывались из подобных завалов лишь обладатели кроссоверов и внедорожников. «Недоприводные» легковушки штурмовали препятствия с риском оторвать бампера, буксуя и мучительно «елозя брюхом» по макушкам сугробов.

Мы решили выяснить, что же предлагает отечественный авторынок не особо богатому гражданину, который желает чувствовать себя уверенно на дороге не только летом, но и снежной зимой. Для этого мы подобрали пять наиболее доступных машин с полным приводом и приличным дорожным просветом.

Меньше всего потребуется денег для приобретения самой демократичной полноприводной машины в России всех времен и народов — LADA 4x4. Для ее покупки достаточно наскрести 485 000 рублей. Полный привод тут самый что ни на есть правильный. Никаких электронных имитаций и самоблокирующихся муфт — постоянный привод на обе оси через нормальную «раздатку». Мотор, правда, не самый современный — бензиновый 1,7-литровый мощностью 83 л. с. Но зато бюджетно и сердито.

Не особо далеко по характеристикам от LADA 4x4 ушла Chevrolet Niva. Этот фактический клон старой доброй Нивы-2121 с несколько иным кузовом также хорош на зимнем бездорожье как и LADA 4x4, но только дороже — от 608 000 рублей. Далее, если двигаться «по рынку» полноприводных машин, следует сказать об УАЗ Хантер.

Это еще один «динозавр» советского автопрома, сохранивший свою техническую начинку до нынешних времен в почти нетронутом виде. Продают ее за за каких-то 619 000 рублей. Если про эргономику вы отродясь не слыхали и готовы постоянно что-то подкручивать, регулировать, подмазывать и заменять в недрах своего авто в обмен на превосходную проходимость — это ваша машина на пару-тройку лет, пока кузов не начал гнить насквозь. Заметно дороже бессменной опоры и надежды наших вооруженных сил и прочих МЧС, УАЗа, следующий участник нашей подборки — Renault Duster. Ценник на полноприводные модификации этой машины стартует с 760 000 рублей.

За эти деньги можно приобрести авто с 1,6-литровым 114-сильным мотором «на руке». И завершает нашу подборку самых доступных полноприводных покорителей снежного безобразия корейский кроссовер Hyundai Creta. Цены полноприводных комплектаций этой машины стартуют с 985 000 рублей. В этом случае за без малого миллион рублей мы получаем 1,6-литровый мотор мощностью 121 л. с. и механическую КП. Удивительно, но даже за такие деньги машина продается в России очень бодро.

авторынок, внедорожник, вторичный рынок, кроссоверы, автосалоны
22 января 2018
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