5 самых бюджетных машин, лучше всего подходящих для зимы

Во время очередных «неожиданных осадков» этой зимы даже на ключевых магистралях крупнейших городов страны время от времени образовывались внушительные снежные заносы. А уж по второстепенным улочкам да магистралям районного масштаба более-менее спокойно можно было ездить лишь на полноприводном транспорте. Там где коммунальщики не спали, снег сгребали к краям тротуара. Спокойно выкатывались из подобных завалов лишь обладатели кроссоверов и внедорожников. «Недоприводные» легковушки штурмовали препятствия с риском оторвать бампера, буксуя и мучительно «елозя брюхом» по макушкам сугробов.

Мы решили выяснить, что же предлагает отечественный авторынок не особо богатому гражданину, который желает чувствовать себя уверенно на дороге не только летом, но и снежной зимой. Для этого мы подобрали пять наиболее доступных машин с полным приводом и приличным дорожным просветом.

Меньше всего потребуется денег для приобретения самой демократичной полноприводной машины в России всех времен и народов — LADA 4x4. Для ее покупки достаточно наскрести 485 000 рублей. Полный привод тут самый что ни на есть правильный. Никаких электронных имитаций и самоблокирующихся муфт — постоянный привод на обе оси через нормальную «раздатку». Мотор, правда, не самый современный — бензиновый 1,7-литровый мощностью 83 л. с. Но зато бюджетно и сердито.