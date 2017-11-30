ЦОДД назвал самые опасные участки МКАД

Как сообщает пресс-служба ЦОДД, больше всего аварий за период с января по сентябрь текущего года случилось на 33 километре МКАД, то есть на развязке кольцевой дороги и Варшавского шоссе. Там было зарегистрировано 15 инцидентов.

На второй строчке оказался 39 километр МКАД. Неподалеку от съезда на Профсоюзную улицу в январе-сентябре произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Третье место поделили 103 км (Сокольники), 29 км (Булатниково) и 94 км (развязка МКАД и Ярославского шоссе) — на этих участках случилось по 12 аварий.

В сообщении ЦОДД также говорится о том, что в скором времени водителей начнут предупреждать о приближении к аварийно-опасным отрезкам МКАД. Соответствующая информация будет выводиться на электронные табло.