На российских дорогах перестанут класть новый асфальт

Как сообщили «Известиям» в Федеральном дорожном агентстве, новое дорожное покрытие будут лепить из вторичного сырья, полученного от переработки старого асфальтобетонного полотна.

При этом весь процесс обновления асфальта планируется осуществлять прямо на месте аварийного участка. Вот ведь какие технологии освоили российские специалисты — кто еще в мире умеет строить дороги из рытвин, ям и прочих буераков?

Для реализации проекта потребуется принятие соответствующего стандарта — по предварительным данным, он вступит в силу уже в июне.

Иными словами, дороги скоро в нашей стране станут еще хуже, а ремонтировать их будут круглогодично. Экономия или непрерывный «распил» бюджетных средств — нужное подчеркните сами.