Российской дорожной разметке добавят голубизны

Стало известны подробности нового ГОСТа для дорожной разметки, утвержденного Росстандартом, который вступит в силу с середины лета 2018 года. Согласно этому документу, вся дорожная разметка, разделяющая потоки и полосы движения, а именно все сплошные, прерывистые линии и их комбинации могут быть теперь быть как белого, так и желтого цвета. До сих пор желтым цветом наносилась лишь временная разметка.

Самое любопытное нововведение — появление в ГОСТ линий и разметки синего цвета. Этот колер предполагается использовать на перекрестках для нанесения прерывистых линий, обозначающих там направление. Заметим, что до подобного ноу-хау пока не додумались даже в Европе. Зато, как в Европе синяя разметка также будет применяться для зон парковки. Правда, в Старом Свете она обозначает места платной парковки, а у нас, судя по всему, — вообще парковки как таковой, в том числе и бесплатной.