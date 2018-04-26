Этим летом Ярославское шоссе застрянет в мертвых пробках

Дело в том, что нынешней весной на этой автомагистрали начался ремонт сразу девяти мостов и путепроводов. Эти дорожные сооружения расположены на 56, 67, 68, 70, 73, 79, 85 и 86 км трассы. Еще один путепровод — на 59-м км — будет отремонтирован капитально. Специфика подобных работ подразумевает значительное сужение проезжей части как на подъездах-выездах с мостов, так и собственно на них. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в ФКУ «Центравтомагистраль», мостовики приведут в порядок конструктивные элементы сооружений — пролетные строения, опоры и конусы, восстановят дорожное покрытие и деформационные швы, установят новые перильные и барьерные ограждения, светоотражающие дорожные знаки, обновят разметку.

Понятно, что столь масштабные работы в дальнейшем более чем положительно скажутся на трафике, поскольку межремонтный срок службы дорожных сооружений составляет 20 лет, а в случае капитальных работ — 30 лет. Иначе говоря, несколько последующих десятилетий здесь можно будет ездить без проблем. Однако в нынешний период отпусков водителям и их пассажирам придется помучиться — ремонтные работы закончаться лишь 15 октября 2018 года