Как не попасть на ремонт машины в разгар летнего отпуска

Хозяин даже практически новой машины вполне может получить по окончании зимнего сезона проблемы, например, со ШРУСом. Как известно резиновые пыльники его «гранат» довольно часто рвутся от контакта с различными твердыми элементами типа кусков льда или бордюрных камней. Через порванный пыльник происходит потеря смазки, а недостаточное количество смазки в свою очередь приводит к перегреву деталей ШРУСа. Различные абразивы типа песка и грязи, попадающие в ШРУС, приводят к сильному износу и увеличивают зазоры в рабочих парах, результат — шумы и вибрации при движении. Неисправный ШРУС грозит прямой опасностью для жизни и здоровья владельца машины и его близких, ведь он может подвести вас в самый неподходящий момент и спровоцировать аварию.

Поэтому следует регулярно проверять состояние резиновых пыльников ШРУСа. И если при весеннем осмотре пыльника выясняется, что в нем есть трещина или он рваный, немедленно следует заняться «реанимационными мероприятиями».