Как не попасть на ремонт машины в разгар летнего отпуска

Зима — не самое приятное для любого, даже новенького авто время. То ледяная колея с острыми краями, то яма в разбитом асфальте, то бордюр, внезапно притаившийся под снегом. И все это в ядреном «бульоне» из противогололедных реагентов. Особенно достается ходовой и подвеске машины.
Хозяин даже практически новой машины вполне может получить по окончании зимнего сезона проблемы, например, со ШРУСом. Как известно резиновые пыльники его «гранат» довольно часто рвутся от контакта с различными твердыми элементами типа кусков льда или бордюрных камней. Через порванный пыльник происходит потеря смазки, а недостаточное количество смазки в свою очередь приводит к перегреву деталей ШРУСа. Различные абразивы типа песка и грязи, попадающие в ШРУС, приводят к сильному износу и увеличивают зазоры в рабочих парах, результат — шумы и вибрации при движении. Неисправный ШРУС грозит прямой опасностью для жизни и здоровья владельца машины и его близких, ведь он может подвести вас в самый неподходящий момент и спровоцировать аварию.
Поэтому следует регулярно проверять состояние резиновых пыльников ШРУСа. И если при весеннем осмотре пыльника выясняется, что в нем есть трещина или он рваный, немедленно следует заняться «реанимационными мероприятиями».
Поврежденный пыльник нужно снять и обязательно убрать полностью загрязненную дорожным абразивом смазку. Если при более детальном изучении внутренностей «гранаты» ШРУСа выяснится, что с ними все в порядке, можно набить их свежей смазкой и, установив новый пыльник, собрать привод заново. Если же откуда-то спереди из-под машины при трогании или при повороте начал доноситься характерный хруст, будьте уверены: как минимум какой-то из ШРУСов уже требует немедленной замены.
Если этого не сделать оперативно, он разобьет (если уже не разбил) шлицевую часть в КП; также могут пострадать подушки двигателя и КП. Несвоевременный ремонт может привести к увеличению его стоимости в десятки раз. Если ШРУС все же вышел из строя и не подлежит ремонту, вовсе необязательно покупать дорогой оригинал. Сегодня довольно просто приобрести качественный аналог у надежного производителя, мы рекомендуем профессиональные компоненты TRIALLI. Такой ШРУС и послужит не хуже оригинального, и деньги сбережет.
Нужно помнить, что под «брюхом» авто и кроме ШРУСов хватает мест, требующих регулярного осмотра и, при необходимости, обслуживания. Например, стойки амортизаторов. Тут износу подвержены как сами амортизаторы, так и пружины, и опорные подшипники. Чаще всего выходят из строя именно амортизаторы. Хотя при аккуратной эксплуатации качественный амортизатор может выходить и 60 000 км пробега, как, например, это гарантировано у амортизаторов TRIALLI. Чтобы добиться таких показателей, в холодное время года, к примеру, когда температура опускается до минус 10 и ниже, рекомендуется проехать первые метров 500 после трогания так, что бы подвеска не испытывала резких ударов и перемещений. Другими словами, не стоит гнать по кочкам, сразу как вы стартовали.
Масло внутри амортизатора, какого бы оно не было высокого качества, при понижении температуры становится более густым. Нагрузка на клапаны возрастает, меняются характеристики, поэтому в холодное время нужно давать механизмам подвески время на разогрев. Этим вы уменьшаете досрочный выход из строя амортизаторов, так как масло внутри «разгоняется» и его вязкость приходит в норму.
Ну а если в регионе целый асфальт на улицах еще нужно поискать, то «аморт» может и через 10 000—15 000 км «умереть». Признаками кончины обычно могут быть повышенная раскачка машины на ухабах, впечатляющие «клевки носом» при торможении, потеки рабочей жидкости на корпусе амортизатора или его «потение». Вышедший из строя «аморт» это не только потеря изрядной доли управляемости машины. Это еще и ускоренный износ прочих деталей подвески — всевозможных опор и сайлентблоков. Заметим также, что изношенные, «подсевшие» пружины подвески могут способствовать ускоренному износу даже новых амортизаторов. Поэтому перед заменой последних следует проконтролировать геометрию пружин.
И если с ними в этом смысле что-то не так, лучше заменить на новые и эти элементы — одновременно с амортизаторами. И совсем не обязательно разоряться на «фирменные», с логотипом автопроизводителя, а подобрать качественный проверенный аналог, например фирмы TRIALLI, которые зачастую по характеристикам даже лучше заводских. Кстати, большинство автопроизводителей не производят самостоятельно амортизаторы к своим автомобилям, а закупают их у сторонних поставщиков. Поэтому сам бог велел приобретать качественные амортизаторы по более низкой цене, нежели переплачивать официальным дилерам автоконцернов.
Тем, кто самостоятельно ремонтирует свой автомобиль, рекомендуем посмотреть серию обучающих видеороликов о замене деталей трансмиссии и тормозной системы, размещенных на канале «Школа ремонта TRIALLI» в Youtube.
Готовясь к весне, помимо ШРУСов и амортизаторов следует, также, проконтролировать степень износа тормозных дисков, остаточную толщину фрикционных накладок тормозных колодок, заменить масло в моторе, вместе с масляным и воздушным фильтрами. Среди регламентных мероприятий перед летним сезоном нельзя не упомянуть и проверку уровеня масла в КПП, а также состояния всех резинотехнических деталей в подвеске и под капотом на предмет деформации, трещин, разрывов.
Ну и само собой, проверить уровень антифриза в двигателе.